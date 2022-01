CONSIGLIO PAT * SENTENZA TAR: « RESPINTO IL RICORSO PROMOSSO DAL CONSIGLIERE MARINI E DALL’ASSOCIAZIONE “PIÙ DEMOCRAZIA“, AVVERSO I DECRETI DEL PRESIDENTE KASWALDER PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI DELL’AUTORITÀ MINORANZE »

17:01 - 24/01/2022

Con la sentenza n. 9 del 2022, depositata in data odierna, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto il ricorso promosso dal consigliere provinciale Alex Marini e dall’associazione Più Democrazia in Trentino, avverso i decreti del presidente Walter Kaswalder di nomina dei tre componenti dell’Autorità per le minoranze linguistiche. Il Tribunale ha giudicato corretto l’operato dell’Amministrazione che, nell’applicare la l.p. 3/1996, ha disposto l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente dell’assemblea, a fronte della mancata nomina nei termini da parte del Consiglio provinciale. I giudici hanno altresì respinto le ulteriori censure mosse contro la procedura di scelta dei componenti dell’Autorità.