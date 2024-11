CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «SCUOLE PER L’INFANZIA, APERTO IL DDL D’INIZIATIVA POPOLARE SOTTOSCRITTO DA 5.865 FIRME»

15.32 - martedì 12 novembre 2024

Scuole per l’infanzia: aperto il ddl d’iniziativa popolare La Quinta Commissione permanente oggi presieduta dal vicepresidente Michele Malfer, ha ospitato nel primo pomeriggio l’illustrazione del disegno di legge d’iniziativa popolare di modifica dell’articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977, sottoscritto da 5865 firme. Michela Lupi e Giorgia Sannicolò,

dando lettura di un accorato testo (allegato), hanno illustrato la proposta che ha l’esigenza di restituire dignità alla scuola per l’infanzia, a loro avviso smantellata via via nel corso di questa e della passata legislatura. Le varie figure politiche hanno dimostrato scarsa visione globale che ha portato a modifiche rispondenti più ad esigenze personali che pedagogiche ed educativo-didattiche, scelte poco rispettose delle famiglie e degli insegnanti e piuttosto improntate al consenso elettorale.

La nostra non è un asilo o una materna, ma una scuola per l’infanzia, interprete di un’evoluzione partita nel 1991, che interpreta la scuola, fondata non sull’assistenzialismo, ma come luogo educativo dove il bambino è seguito per lo sviluppo delle sue competenze educative e sociali. La scuola è un’istituzione, non un servizio, è il luogo della socializzazione del sapere, della condivisione, è di tutti. Il campo educativo della prima infanzia è deputato a coltivare il sé competente alla base di tutte le vere competenze. Una fase delicata in cui la scuola dell’infanzia deve rimanere scuola e coinvolgere i bambini nell’apprendimento di vere e proprie conoscenze, promuovendo la crescita armoniosa. I bisogni delle famiglie di collocare i figli per esigenze lavorative non possono essere assolti dalla scuola, ha aggiunto Lupi, che ha richiamato l’iter della vicenda che ha previsto numerosi passaggi e momenti di riflessione atti a manifestare il disagio vissuto, rimasti tutti inascoltati.

Walter Kaswalder (Patt) ha commentato come “gravi e piuttosto pesanti” le ultime dichiarazioni. Ha ricordato di aver accolto nella scorsa legislatura la petizione e di aver seguito l’iter previsto.

L’ex assessore Mirko Bisesti (Lega) è intervenuto sul tema alla luce delle parole durissime pronunciate dalle proponenti: ha respinto convintamente le accuse di aver introdotto le modifiche per fini elettorali. Al contrario, con questa iniziativa il Trentino aiuta a suo avviso le famiglie e i bambini, nel complesso un sistema che non si potrebbe garantire con il solo privato sociale. Ci sono stati degli impegni economici da parte della Provincia, ha commentato, in particolare con riferimento al tema delle ferie, ma oggi, nell’attuale situazione, essere a misura di famiglia significa offrire un servizio che evolve al passo con i tempi. Le cose cambiano e i servizi e la scuola si devono evolvere di conseguenza. Non abbiamo smantellato nulla, non è stato fatto alcun attentato alla democrazia ed alle istituzioni.

Filippo Degasperi (Onda), collegato da remoto, ha ringraziato le proponenti per il coraggio, spronandole a proseguire portando avanti le loro istanze: qui la scuola è stata trasformata in qualcos’altro, che certamente risponde alle esigenze di qualche famiglia. Rimango convinto che il calendario deve essere uniforme agli altri istituti scolastici e le scuole dell’infanzia non devono fare eccezione. Ha concluso ricordando che questo è stato uno degli argomenti cardine e più dibattuti della campagna elettorale delle provinciali, comprese anche alcune forze attualmente in maggioranza, tipo Fratelli d’Italia, che si erano assunti l’impegno di superare quelle scelte.

Lucia Coppola (AvS) ha ringraziato le promotrici del ddl che riveste un particolare significato proveniendo da chi si è fatto carico di questa grave criticità. La politica dovrebbe tenere insieme e fare sintesi, non mettere gli uni contro gli altri, in questo caso famiglie e scuole. La modifica, forse comprensibile nel periodo emergenziale del Covid, è stata poi procastinata e così si è prodotto il disagio ed è montata la rabbia che emerge con forza da questa relazione. Chi ha fatto scelte di questo tipo evidentemente sa poco di scuola, ha aggiunto, anche perché quel mese in più serve per fare programmazione e organizzare il lavoro dell’anno successivo. La lotta delle insegnanti della scuola per l’infanzia è sacrosanta e se c’è la nobile vocazione dell’insegnamento ne va tenuto conto al momento di decidere.

Non mi stupiscono e non trovo i toni eccessivi, ha commentato Andrea de Bertolini (PD): nella dialettica ha senso dire le cose in modo fermo e deciso per come se ne è convinti. Non mi arrogo la pretesa di spendermi per competente rispetto ad un tema che professionalmente non conosco. Tuttavia, ha aggiunto, dal momento che attualmente in Consiglio provinciale ci sono più testi in discussione sull’argomento, si potrà forse discutere e approfondire senza aprioristiche chiusure rispetto alle une o altre categorie, perché è indubbio che la criticità esiste. Due sono i piani: uno sindacale (rispetto al quale sono professionalmente molto sensibile con riferimento al recupero doveroso di pregiudizi di cui ci faremo carico), l’altro di rivendicazione di urgenze non solo di carattere conciliativo: in nessun modo ci sarà disattenzione sul piano del ripristino di una libertà giuslavoristica percepita come violata e in secondo luogo si proverà a fare lo sforzo di uscire da posizioni aprioristiche nella risoluzione di un tema di una certa priorità. In sintesi: limare le spigolature per comporre un prisma in grado di rispondere ad un’urgenza sociale.

Per Lucia Maestri (PD) il tema c’è in un verso e anche nell’altro ed il vulnus è da ascrivere al metodo usato all’epoca dall’ex assessore Bisesti che ha messo famiglie e insegnanti gli uni contro gli altri: questo fa comprendere i toni della relazione. La presenza di ben quattro disegni di legge, tra l’altro, rivela l’importanza e l’urgenza dell’argomento, oltre alla necessità di una riforma del sistema. In questo percorso, se non si vogliono fare gli errori già compiuti, vanno ascoltati tutti e si devono limare le diverse spigolature nell’interesse della collettività. Non ci sottrarremo a questo confronto e saremo ligi nell’ascolto di tutti e nel tentare di comporre un quadro che tenga conto di tutte le esigenze, ha concluso.

Michele Malfer ha riportato il messaggio trasmessogli dall’assessora Gerosa, che ha dovuto abbandonare l’incontro, ma nel contempo riafferma la massima disponibilità ad essere presente nei successivi momenti di esame. Il vicepresidente ha poi ringraziato le proponenti per lo sforzo e per aver messo al centro un tema di grande complessità che va affrontato a più livelli. Concordo su quanto detto dai colleghi, ha proseguito, ovvero che c’è una grande attenzione attualmente sul sistema e che dobbiamo prima di tutto ristabilire il clima di serenità compromesso in questi anni. Sono convinto che abbiamo il compito di contribuire a far sì che questa tematica debba essere incanalata nella direzione della serenità. Ci sarà modo di parlarne a lungo e dalla prossime audizioni uscirà tanto materiale, tanti spunti: la partita si riapre con uno sguardo d’insieme su più livelli.

Lupi ha concluso riaffermando la posizione espressa, confermando di riconoscersi pienamente in quanto detto. La relazione è chiara, obiettiva e ferma, forse può apparire forte, ma di fatto è quello che noi sentiamo e quello che abbiamo vissuto. La scuola è scuola, su questo non si può fare un sondaggio: certo che ci siamo risentite, certo che ci siamo offese, ha aggiunto. Bisesti è intervenuto in conclusione ricordando che il confronto c’è stato per anni e sta ora proseguendo con il nuovo assessore di riferimento. Detto questo, la politica deve prendere delle decisioni e così è stato.