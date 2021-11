CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: « PARERE FAVOREVOLE ALLE MODIFICHE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA CASA DELLO SPORT, A TRENTO PISCINA OLIMPIONICA DA 50 METRI »

14:08 - 30/11/2021

In Quarta Commissione. Parere favorevole alle modifiche all’Accordo di programma della Casa dello Sport: a Trento piscina olimpionica da 50 metri.

La Quarta Commissione permanente presieduta da Claudio Cia (Fratelli d’Italia), ha espresso parere favorevole all’unanimità alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo modificativo-aggiuntivo dell’Accordo di programma della “Casa dello sport” e altri interventi su compendi sportivi del Comune di Trento.

L’assessore Roberto Failoni, intervenuto ai lavori dell’organismo affiancato dal dirigente generale Sergio Bettotti, ha spiegato che si tratta di prorogare, su richiesta del Comune di Trento, la scadenza dell’Accordo, che risale al 2007, al fine di espletare la procedura di gara per un impianto con vasca olimpionica da 50 metri, omologata per le gare sportive. Le risorse, già allocate per l’opera, ammontano ad un massimo di 8 milioni di euro.

Il consigliere Alessio Manica (PD) ha chiesto se esista una pianificazione provinciale di questo tipo di impianti, aldilà delle progettualità dei singoli comuni. Paolo Zanella (Futura) e Alex Marini (Misto 5 Stelle) hanno chiesto se si farà anche la piscina di 25 metri, anch’essa utile ai fini agonistici. Quest’ultimo ha anche posto la questione del vincolo dell’erogazione dei contributi a precise politiche tariffarie.

Bettotti ha replicato che la piscina da 25 metri non è nel progetto proposto dal Comune, quanto alle tariffe ha chiarito che tecnicamente la Provincia può sensibilizzare, ma non imporre tariffe ai Comuni.