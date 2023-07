CONSIGLIO PAT * “MAESTRI LAVORO“: « IL PRESIDENTE KASWALDER HA ACCOLTO IL CONSOLE SEVIGNANI E CONFERITO AI DECANI TARGHE E PERGAMENE » (NOMI PREMIATI)

15.21 - lunedì 17 luglio 2023

–

Riconoscimenti ai Maestri del lavoro, la cerimonia a palazzo Trentini. Anche quest’anno la Presidenza del Consiglio provinciale ha ospitato a palazzo Trentini la cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dal consolato provinciale dei Maestri del lavoro, affiliato alla Federazione nazionale. Il tradizionale appuntamento si è tenuto stamattina in sala Aurora, dove il presidente Walter Kaswalder ha accolto il console Renzo Sevignani e ha conferito ai decani del consolato le targhe e le pergamene per i 25, i 30, i 35 e i 40 anni di appartenenza. Ecco il dettaglio dei premiati.

I Maestri del lavoro sono coloro che vengono decorati con la stella al merito del lavoro. Una decorazione che può essere concessa agli over 50 che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende e che si siano distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale, efficientamento del lavoro, perfezionamento delle misure di sicurezza o formazione delle nuove generazioni. Oggi la Presidenza del Consiglio ha ospitato a palazzo Trentini la cerimonia di consegna dei riconoscimenti 2023 ai decani.

E proprio del segno tracciato nella società dai Maestri del lavoro con il loro operato ha parlato, ringraziando i presenti, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder. Quello conferito oggi, ha affermato, è un piccolo riconoscimento attribuito a persone che tanto hanno dato, con il loro impegno professionale, alle nuove generazioni e alla società. Kaswalder ha ricordato l’impegno profuso dai Maestri per la comunità in svariati campi e il valore dell’esperienza maturata e trasmessa. Anche il console Renzo Sevignani ha sottolineato l’impegno per i valori trasmesso negli ambiti del lavoro, della società e della famiglia.

Di seguito il dettaglio dei riconoscimenti attribuiti per i traguardi nell’appartenenza al consolato (una targa nel caso dei decani con 25 anni di appartenenza, una pergamena per gli altri decani).

Decani con 25 anni di appartenenza al consolato

– Alberto Cobbe

– Giacinto Giacomini

– Gianfranco Maines

– Riccardo Tomasi

– Danilo Zandonella

Decani con 30 anni di appartenenza al consolato

– Vilmo Chiarotti

– Aldo Santacatterina

Decani con 35 anni di appartenenza al consolato

– Maria Fumai

– Franco Grazioli

– Gianfranco Pederzini

– Daria Reigl

Decani con 40 anni di appartenenza al consolato

– Giovanni Battista Doliana

– Roberto Michelini

Il consolato assegna inoltre tradizionalmente delle borse di studio agli studenti meritevoli, che abbiano conseguito il diploma di maturità o di laurea magistrale. Questi riconoscimenti saranno attribuiti per il 2023 durante la festa di Natale in programma per il 17 dicembre.