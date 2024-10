CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «PUP CORRIDOIO EST, PROSEGUE L’OSTRUZIONISMO (11MO GIORNO IN AULA)»

16.40 - giovedì 24 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Undicesima giornata d’Aula dedicata alla variante al Pup per l’introduzione del corridoio est. Dopo i 21 ordini del giorno affrontati ieri, nella prima parte del pomeriggio sono state votate e respinte 5 proposte. Ne rimangono ancora 1.825. I lavori sono ancora in corso e proseguiranno fino alle 19.30 (seguirà nota).

Dopo la riunione della Prima commissione (qui), alle 14.30 hanno preso il via i lavori dell’undicesima giornata d’Aula dedicata alla trattazione del ddl 37 di variante al Pup dell’assessore Mattia Gottardi. Durante la dichiarazione di voto sulla proposta di ordine del giorno numero 85, Roberto Stanchina (Campobase) ha detto di e ha invitato i colleghi ad aderire all’invito espresso tramite una lettera dal sindaco di Terragnolo ai consiglieri che non conoscono le valli del Leno a far visita per un caffè e una visita alla chiesetta di Santa Maria Maddalena, in modo da rendersi conto di cosa possono distruggere con il voto.

Stanchina ha chiesto al presidente del Consiglio Soini di leggere in aula integralmente la lettera inviata dal sindaco di Terragnolo e ha citato le parole riportate oggi dalla stampa a firma di 19 sindaci e 1 presidente di comunità di valle: ha ricordato il richiamo all’unità dei firmatari che, ha affermato, rappresentano 240.000 persone del territorio provinciale. Il presidente Claudio Soini ha risposto di non ritenere di dover leggere la lettera, consegnata ieri a mano e girata a tutti i consiglieri in mattinata: non è il caso di leggere le lettere che pervengono. Stanchina ha provveduto quindi, durante la successiva dichiarazione di voto, a dare lettura in prima persona della lettera.

In dichiarazione di voto della terza proposta in esame nella giornata, la podg 86, Francesco Valduga (Campobase) è intervenuto nonostante la dichiarazione di voto già prestata per il medesimo gruppo consiliare da Stanchina: ha annunciato la propria astensione e dichiarato che ci dovrebbe essere un di più di attenzione ai rapporti tra le regioni perché le Alpi non sono più uno spartiacque, un confine che divide, ma il luogo dell’incontro. Se si è scelto per connessioni, merci e rapidi spostamenti in Europa la ferrovia, non si può immaginare di devastare il territorio per altre micro-connessioni e la costruzione di nuove strade, ha aggiunto.

La dimensione della progettazione dovrebbe per Valduga essere interregionale in un’Europa delle regioni. Paola Demagri (Casa Autonomia) ha commentato l’astensione di Valduga dicendo che non ha destabilizzato, anzi, ha portato valore ai contenuti, se capiterà ancora si sa che non è un “no” alla proposta, ma uno stimolo, ha detto aprendo alla possibilità di emendare in questo senso uno dei prossimi ordini del giorno. In dissenso rispetto alle dichiarazioni del proprio gruppo è intervenuto, sulla podg 88, anche il consigliere Alessio Manica (Pd): ha motivato la decisione, sottolineando il rispetto del lavoro della collega proponente e aggiungendo che basterebbe al posto di un’altra consulenza a un geologo usare le carte che ci sono già nei cassetti, già commissionate.

Sull’ordine del giorno 87, invece, Stanchina ha chiesto a Claudio Cia se oggi parlando di orso sul giornale gli sia sfuggito un refuso nel dire che mentre si fatica a prendersi cura degli anziani viene suggerito di impegnare risorse e personale per realizzare corridoi faunistici. Stanchina ha dichiarato che le risorse si stanno sprecando per altri tipi di corridoi, non quelli faunistici.

Claudio Cia (Misto) ha ribattuto: si viene tirati in ballo anche in assenza di motivo. Stanchina, ha aggiunto il consigliere Cia, rallegra con la lettura di lettere di altri e ha citato una mia lettera che nulla c’entra con questo argomento evidentemente con l’intento di fare ironia, un’ironia inutile, perfetta per riempire il vuoto della conversazione. Non è un vuoto della conversazione, ha replicato Manica, perché ciò che si dice è sempre nel merito e ha auspicato qualche replica della maggioranza sui temi. Nessuna seduta vuota di contenuti, ha aggiunto concordato Stanchina, perché si parla di una delle questioni epocali che riguardano il territorio.

I lavori sono ancora in corso, seguirà un’altra nota.