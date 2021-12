CONSIGLIO PAT * IVANO JOB: « PER LA STAGIONE TURISTICA MEGLIO IL TAMPONE DEL SUPER GREENPASS, CHI È VACCINATO DA MESI POTREBBE NON AVERE ANTICORPI SUFFICIENTI » (VIDEOINTERVISTA)

6:00 - 3/12/2021

Intervista “A tu per tu” con il consigliere provinciale della Lega. Ivano Job: per la stagione turistica invernale meglio il tampone del super greenpass.

​Nell’intervista televisiva “A tu per tu” il consigliere provinciale Ivano Job, albergatore, dichiara che, tenuto conto della pandemia di nuovo in aumento, nella stagione turistica invernale che sta per iniziare, una maggiore sicurezza si otterrebbe utilizzando non il super greenpass ma il greenpass ottenuto dopo il tampone. Questo perché a suo avviso chi è vaccinato magari da mesi potrebbe non avere più anticorpi sufficienti.

Quanto alle prenotazioni pervenute per le prossime settimane, Job dice di sperare che un aumento di turisti dall’Italia compensi il calo di arrivi dall’estero. Infine l’esponente leghista giudica “buona” la manovra di bilancio della Provincia proposta dalla Giunta, il cui esame nell’aula del Consiglio inizierà lunedì 13 dicembre. Job indica nel problema del rinnovo dei contratti pubblici l’unica criticità, che però ritiene difficilmente superabile per la mancanza di accordo tra le organizzazioni sindacali e il presidente Fugatti.

Per il consigliere, siccome la situazione è complicata per tutti i lavoratori è sbagliato sostenere solo quelli pubblici. Si delinea, quindi – conclude Job alludendo al superamento molto problematico di questo scoglio- una “bella” tornata consiliare.