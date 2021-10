CONSIGLIO PAT * INDENNITÀ DI CARICA: KASWALDER RISPONDE A MARINI (GRUPPO MISTO), « È DI 142 MILA EURO L’IMPORTO TOTALE EROGATO (DAL 2018 AL 31/8/2021), LE SOMME RISPARMIATE AMMONTANO A 26 MILA EURO »

Interrogazione a risposta scritta n. 2993. Ai sensi del Titolo II “Organi del Consiglio e loro attribuzioni”, Capo I “Ufficio di presidenza”, del Regolamento interno del Consiglio provinciale (Deliberazione del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3), l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, è composto dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente e da tre segretari questori. Esso è l’organo a cui compete la definizione degli indirizzi generali e delle linee strategiche per l’attività degli uffici, nonché la predisposizione degli strumenti della programmazione di bilancio;

spetta all’Ufficio di presidenza adottare anche gli atti normativi cosiddetti minori, fra i quali il regolamento che organizza le strutture del Consiglio. Ognuno dei componenti dell’Ufficio di presidenza ha propri compiti. Un rilievo a parte assume la figura del Presidente, per l’alto ruolo istituzionale di garanzia che ricopre. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, inoltre esercita funzioni che gli sono delegate dal Presidente;

ai sensi dell’articolo “Art. 4 – Indennità di carica dei componenti dell’ufficio di presidenza” del Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari (deliberazione consiliare n. 6 dell’11 aprile 2013), a decorrere dalla XV legislatura, ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio spetta un’indennità di carica determinata nelle seguenti misure:

• euro 2.550,00 mensili lordi al presidente del consiglio provinciale (corrispondente al 22,67% dell’indennità consiliare regionale). L’indennità mensile netta ammonta a euro 1.422,00 circa;

• euro 1.020,00 mensili lordi al vicepresidente del consiglio provinciale, pari al 40% dell’indennità di carica del presidente (corrispondente al 9,07% dell’indennità consiliare regionale). L’indennità mensile netta è di circa euro 568,00;

• euro 510,00 mensili lordi ai segretari questori, pari al 20% dell’indennità di carica del presidente (corrispondente al 4,54% dell’indennità consiliare regionale). L’indennità mensile netta è di circa euro 284,00;

dal 6 ottobre 2020 il ruolo di vicepresidente è vacante (“Dimissioni di Olivi da vicepresidente del Consiglio provinciale. Rinviata la sostituzione” – Ufficio stampa del Consiglio provinciale, 6 ott 2020). Ciò, fino alla data odierna, ha determinato un risparmio di spesa da parte del Consiglio provinciale per un ammontare superiore ai 10mila euro;

come riportato in risposta a numerose interrogazioni ed atti consiliari, la contrazione delle risorse a disposizione del Consiglio provinciale non permetterebbe il finanziamento di iniziative dal notevole valore istituzionale come ad esempio:

• la pubblicazione delle relazioni dei Garanti e del Difensore Civico come avviene nella Provincia autonoma di Bolzano (vedasi ordine del giorno 24/XVI del 12 marzo 2019 “Divulgazione dell’attività svolta dal difensore civico e dagli organi di garanzia incardinati presso il Consiglio provinciale”);

• la pianificazione di una comunicazione istituzionale sull’attività del Difensore civico e dei Garanti (vedasi proposta di risoluzione 2/19/XVI del 19 ottobre 2020 “Sviluppare una strategia di comunicazione integrata tra difensore civico e garanti che si avvalga degli strumenti di comunicazione on-line”);

• la produzione e la stampa di libretti informativi da distribuire alla cittadinanza (vedasi la mozione 59/XVI del 4 marzo 2021 “Edizione speciale di un libretto informativo sugli istituti di partecipazione e sulle autorità di garanzia presenti in Trentino” e l’interrogazione 2852/XVI del 13 luglio 2021 “Edizione speciale di un libretto informativo sugli istituti di partecipazione e sulle autorità di garanzia presenti in Trentino”;

• la produzione del report annuale sull’odio online da parte del Forum per la pace (vedasi la risoluzione 52/XVI del 24 marzo 2021 “Incaricare il Forum per la pace di redigere un report annuale sull’odio on-line e sulla violenza verbale da diffondere nelle istituzioni pubbliche e nelle associazioni trentine”);

tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere

1. a quanto ammonti il totale delle indennità di carica effettivamente erogate nel corso della consiliatura a favore dei componenti dell’Ufficio di presidenza e il totale risparmiato per eventuali rinunce o per la mancata erogazione dell’indennità per gli effetti del ruolo vacante del vicepresidente del Consiglio provinciale;

2. il dettaglio dell’ammontare liquidato a ciascun membro dell’Ufficio di presidenza a partire dall’inizio della consiliatura e fino alla data di deposito del presente atto;

3. se intenda destinare gli importi risparmiati di cui al punto 1) per finanziare attività informative e divulgative sui diritti politici dei cittadini e sull’attività del Difensore civico, dei Garanti dei diritti dei detenuti e dei minori e del Forum per la pace, al fine di attuare gli impegni adottati dal Consiglio provinciale e richiamati nelle premesse;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

*

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 2993 del 13/09/2021 (prot. n. 21750 del 14/09/2021) Con riferimento all’interrogazione in oggetto, concernente l’ammontare delle indennità di carica liquidate e risparmiate dal Consiglio provinciale nella presente legislatura, si rappresenta quanto segue. In relazione al punto 1. dell’interrogazione, l’ammontare complessivo delle indennità di carica erogate a partire dall’inizio della legislatura in corso fino al 31 agosto 2021 è pari ad euro 142.647,00; le somme risparmiate per rinuncia o mancata copertura dell’incarico ammontano ad euro 26.078,00. In relazione al punto 2. dell’interrogazione, il dettaglio di quanto liquidato a ciascun componente dell’Ufficio di presidenza nonché delle somme risparmiate a partire dall’inizio della legislatura fino al 31 agosto 2021 (ultima scadenza utile ai fini del computo prima della risposta all’interrogazione) è indicato nella tabella seguente: