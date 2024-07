CONSIGLIO PAT * FUGATTI IN AULA: «RINNOVO CONCESSIONE AUTOSTRADA BRENNERO, VOTO POSITIVO IN COMMISSIONE COMPETENTE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI»

15.35 - giovedì 25 luglio 2024

Poco fa in Consiglio provinciale il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti, ha voluto informare l’aula del voto positivo appena maturato in Commissione competente alla Camera dei Deputati, in merito al rinnovo della concessione per l’Autostrada del Brennero. Passaggio ovviamente interlocutorio, ma importante – ha detto il presidente Pat – perché prospetta che entro il 2024 venga pubblicato il bando per l’affido della concessione.

Il testo approvato fissa in 232 milioni di euro gli extra-profitti fino al 2022 dovuti dal concessionario allo Stato. Per gli anni seguenti il dovuto è quantificato nel 27,25% del margine operativo lordo dal 2023. La norma prevede inoltre che accanto al cosiddetto Fondo Ferrovia venga creato un nuovo fondo ad hoc attraverso il quale vengano finanziate opere per oltre un miliardo di euro. Fugatti ha detto di essersi già confrontato telefonicamente con il presidente bolzanino Arno Kompatscher, assieme al quale sta lavorando da tempo attorno a questa tematica e a questo passaggio.