CONSIGLIO PAT * DREIER LANDTAG: « L’ELENCO DEI TEMI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI, LA MOZIONE PROPOSTA DAL PRESIDENTE KASWALDER »

15.59 - mercoledì 1 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Scadeva ieri sera il termine di presentazione a palazzo Trentini delle proposte di mozione per la seduta congiunta delle assemblee legislative di Trentino, Alto Adige e Tirolo austriaco (Dreier Landtag), in programma al Palazzo dei Congressi di Riva del Garda il 14 e 15 giugno prossimi. In allegato, ecco i temi dei testi presentati dai consiglieri provinciali trentini e della mozione proposta direttamente dal presidente Walter Kaswalder.

Daremo conto più avanti dei contenuti afferenti invece le proposte di mozione giunte da Bolzano (con la presidente Rita Mattei) e da Innsbruck (con la presidente Sonja Ledl Rossmann). Il primo atto dell’assise biennale è in calendario per giovedì 20 aprile a Trento, dove si riunirà la Commissione interregionale del Dreier Landtag, preparatoria del plenum.