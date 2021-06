CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « PIANIFICATE LE PROSSIME SEDUTE CONSILIARI, 22 GIUGNO / 29-30 GIUGNO – 1 LUGLIO / 20 LUGLIO / 26-29 LUGLIO »

Terminati i lavori d’aula, il presidente Walter Kaswalder ha riunito i capigruppo per pianificare le prossime sedute consiliari. In sintesi:

22 GIUGNO.

Confermata questa seduta aggiuntiva, che tratterà il ddl urgente dell’assessore Tonina per prorogare a fine anno l’entrata in vigore dei nuovi bonus volumetrici per l’edilizia sostenibile. Seguiranno le interrogazioni ancora senza risposta e – se ci sarà tempo – l’informativa della Giunta sul tema degli infortuni sul lavoro.

29-30 GIUGNO-1 LUGLIO.

Dopo il question time si discuterà il ddl 94 dell’assessora Zanotelli (agricoltura biologica), a seguire l’informativa della Giunta chiesta ieri dal consigliere Luca Zeni (e altri) sul tema della gestione dei grandi carnivori in Trentino. Da ultimo: mozioni o interrogazioni.

20 LUGLIO.

Altra seduta aggiuntiva, concordata per votare l’assestamento del bilancio preventivo 2021 dell’ente consiliare (più interrogazioni e mozioni o altro arretrato).

26-29 LUGLIO.

La manovra di assestamento del bilancio preventivo Pat 2021, con il Defp.