CONSIGLIO PAT * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: «LAVORO FEMMINILE, INCONTRO “NON È UN PAESE PER DONNE” IL 6/12 ORE 14.30»

14.23 - giovedì 28 novembre 2024

​​​​​La Commissione provinciale Pari opportunità tra donna e uomo organizza, a Trento, il 6 dicembre 2024 alle 14.30, un incontro pubblico per discutere delle sfide e delle opportunità per le donne nel mercato del lavoro italiano. L’evento si intitola “Non è un Paese per donne” e sarà introdotto dalla presidente stessa della Cpo Marilena Guerra, dalla vicepresidente Mara Rinner, dal presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini e dall’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli.

Relatori saranno la dirigente generale di Agenzia del lavoro di Trento Stefania Terlizzi, Gabriella Berloffa (direttrice del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento), il Consigliere di parità nel lavoro della Provincia di Trento Matteo Borzaga, Manuela Faggioni (Componente della Cpo e sindacalista) e Luisa Gnecchi (Componente del Cda Inps nazionale).

Si riportano di seguito e in allegato la nota di presentazione dell’iniziativa della Commissione provinciale pari opportunità e il flyer dell’evento con tutte le informazioni per la partecipazione. L’ingresso è libero, per l’iscrizione il riferimento è questo link (è possibile altrimenti inquadrare il Qr code nel programma allegato).

La nota della Cpo

​La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo invita tutte le persone interessate all’incontro pubblico: NON È UN PAESE PER DONNE – viaggio nel mercato del lavoro femminile da una prospettiva di genere tra opportunità e incertezze.

Trento, sala di Rappresentanza della Regione TAA 6 dicembre 2024,ore 14.30​.

È ormai riconosciuto come la presenza attiva del genere femminile, in ambito lavorativo, economico, finanziario e sociale, abbia un impatto significativo sullo sviluppo e sulla crescita di un Paese. È altrettanto noto come gli ostacoli a tale partecipazione non siano ancora stati completamente rimossi e/o superati, a causa di un insieme di fattori culturali, strutturali ed educativi. In Italia l’impianto normativo esistente sembra, in linea di massima, garantire una sostanziale parità giuridica per quanto riguarda le regole di accesso tanto al lavoro quanto allo svolgimento dello stesso.

I dati e le ricerche dimostrano tuttavia come le norme, da sole, non siano sufficienti a garantire una reale e concreta parità di opportunità e di trattamento. Questo ci richiama alla necessità di un impegno costante – da parte di tutte e tutti – per combattere le disparità ancora presenti, come il fenomeno della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e della loro dequalificazione.

Interverranno:

GABRIELLA BERLOFFA

Direttrice del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento

MATTEO BORZAGA

Consigliere di Parità nel Lavoro della Provincia di Trento

MANUELA FAGGIONI

Componente Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo – Sindacalista

LUISA GNECCHI

Componente Consiglio di amministrazione INPS nazionale

MARILENA GUERRA

Presidente Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo – Direttrice di Trentino TV

MARA RINNER

Vicepresidente Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo, imprenditrice e divulgatrice

CLAUDIO SOINI

Presidente del Consiglio della Provincia di Trento

ACHILLE SPINELLI

Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca della Provincia di Trento

STEFANIA TERLIZZI

Dirigente generale di Agenzia del Lavoro di Trento

Ingresso libero – per iscriversi:

https://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-in-primo-piano/non-e-un-paese-per-donne/

o inquadrando il QR code nel programma allegato