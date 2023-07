CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO DI BILANCIO: « 6.289 GLI EMENDAMENTI DEPOSITATI, SCADENZA PRESENTAZIONE SUBEMENDAMENTI AL 24 LUGLIO (12.00) »

18.35 - mercoledì 19 luglio 2023

Assestamento di bilancio, pioggia di emendamenti: sono 6.289. Gli emendamenti insistono soprattutto sugli articoli 25 e 37 del disegno di legge 184 (assestamento). La scadenza per la presentazione di eventuali subemendamenti è prevista per le 12.00 di lunedì 24 luglio.

La cifra esatta: 6.289. Questo il numero degli emendamenti depositati (la foto in allegato è di giornata e li ritrae) in relazione alla manovra di assestamento, approvata la scorsa settimana dalla Prima commissione presieduta da Vanessa Masè. Il termine per la presentazione scadeva oggi, mercoledì 19 luglio, alle 12.00.

Gli emendamenti depositati riguardano tutti il disegno di legge 184 (assestamento) e insistono in particolare sugli articoli 37 (che prevede la modifica della legge 8 del 1993 e introduce due disposizioni sulla gestione idrica dei rifugi alpini – 714 emendamenti) e 25 (di modifica della legge 13 del 2007 sulle politiche sociali – 4.767 emendamenti). I restanti 808 sono invece su altri articoli. La maggior parte (5.387) è firmata da Paolo Zanella (Futura), 817 sono quelli di Alex Marini (5 Stelle), 25 quelli del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, 2 quelli dell’assessore Roberto Failoni. I restanti sono firmati sia da consiglieri di minoranza, sia da consiglieri di maggioranza.

I disegni di legge 183 (rendiconto), 184 (assestamento) e 185 (bilancio di previsione) e il Documento di economia e finanza provinciale (Defp) arriveranno in aula a fine mese: lunedì 24 luglio (alle 11) il presidente della Provincia Maurizio Fugatti aprirà i lavori con l’illustrazione della manovra. L’esame è previsto per le giornate di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio (fino a conclusione dell’ordine del giorno, proseguendo, se necessario, nei giorni successivi).

La scadenza per la presentazione di eventuali subemendamenti è invece prevista per le 12.00 di lunedì 24 luglio.