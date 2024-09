17.04 - lunedì 23 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

New York, 23/09/2024 – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene al Summit of the Future nell’ambito dei lavori della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite.