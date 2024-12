CONSIGLIO D’EUROPA * UNGHERIA: «SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO – MALTRATTAMENTI DA PARTE DEL PERSONALE – VIOLENZE TRA DETENUTI, TRA LE PROBLEMATICHE SOLLEVATE NEL RAPPORTO DEL COMITATO ANTI-TORTURA»

10.02 - martedì 3 dicembre 2024

CONSIGLIO D'EUROPA

Ungheria: Sovraffollamento carcerario, maltrattamenti da parte del personale e violenze tra detenuti tra le problematiche sollevate nel rapporto del Comitato Anti-Tortura.

Un rapporto pubblicato oggi dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) rileva che i maltrattamenti fisici da parte del personale, tra cui pugni e colpi di manganello alla testa e al corpo, e le violenze tra detenuti sono risultati essere “particolarmente problematici” nel carcere di Tiszalök. Non solo i risultati della visita suggeriscono che il personale non sia sempre intervenuto prontamente, ma la delegazione ha anche ricevuto accuse credibili secondo cui alcuni detenuti erano autorizzati o addirittura istruiti dal personale a maltrattare i loro compagni di cella (vedi il sommario esecutivo del rapporto).

Il sovraffollamento e le risorse limitate hanno continuato a influire negativamente sul regime carcerario, con la maggior parte dei detenuti, in particolare quelli in custodia cautelare e a alta sicurezza, che non avevano o avevano accesso limitato a lavoro, istruzione o altre attività fuori dalla cella.

Il rapporto, basato sulla visita periodica del CPT in Ungheria nel maggio 2023, insieme alla risposta delle autorità ungheresi, si concentra sul trattamento delle persone detenute in custodia di polizia, in diversi carceri, nell’Istituto di Osservazione Giudiziaria e Psichiatrica (IMEI) e dei pazienti di due strutture psichiatriche civili.

Il CPT non ha ricevuto segnalazioni di maltrattamenti fisici da parte del personale nel carcere di Székesfehérvár e poche segnalazioni isolate di maltrattamenti nel carcere di Nyíregyháza. Al contrario, nel carcere di Tiszalök sono state ricevute numerose accuse credibili di maltrattamenti fisici da parte del personale, come schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello alla testa e al corpo. In alcuni casi, tali trattamenti sono stati inflitti mentre la persona detenuta era ammanettata alle mani e alle caviglie. I maltrattamenti avvenivano in aree non coperte da telecamere di sorveglianza, in particolare nella stanza di deposito nel blocco disciplinare/di sicurezza, nella sala di consultazione medica, nelle docce comuni e nelle celle.

Per quanto riguarda la polizia, la maggior parte delle persone intervistate dalla delegazione non ha lamentato trattamenti scorretti da parte degli agenti. Tuttavia, sono state ricevute diverse accuse credibili di maltrattamenti fisici di persone detenute. Inoltre, la CPT ha ascoltato segnalazioni di ammanettamenti eccessivamente stretti, molestie sessuali di donne detenute da parte di agenti di polizia maschi, insulti verbali, inclusi di natura razzista, nei confronti delle persone detenute e osservazioni umilianti nei confronti di persone transgender e di quelle sottoposte a perquisizioni corporali.

In generale, le condizioni materiali nelle strutture di detenzione della polizia erano adeguate per periodi brevi di custodia (fino a 72 ore). Tuttavia, secondo la legislazione pertinente, le persone in custodia cautelare possono essere detenute in queste strutture per periodi più lunghi, fino a 60 giorni. Sebbene sembri che ciò accada raramente nella pratica, le condizioni di detenzione nelle strutture di polizia restano inadatte per soggiorni prolungati.

In due strutture psichiatriche civili visitate – i reparti psichiatrici dell’ospedale Flór Ferenc di Kistarcsa e dell’ospedale Gróf Tisza István di Berettyóújfalu – la delegazione non ha ricevuto segnalazioni di maltrattamenti fisici dei pazienti da parte del personale e le condizioni materiali in entrambe le strutture erano adeguate sotto molti aspetti.

Tuttavia, i locali erano generalmente austeri, impersonali e poco accoglienti, privi di colore e decorazioni. Le camere dei pazienti dell’ospedale Gróf Tisza István di Berettyóújfalu ospitavano fino a nove pazienti, il che comprometteva la loro privacy e impediva la creazione di un ambiente terapeutico e di cura. In entrambe le strutture, i pazienti ricoverati nei reparti chiusi non avevano praticamente alcun accesso alle aree all’aperto, il che è inaccettabile. Il CPT sottolinea che l’obiettivo dovrebbe essere che tutti i pazienti beneficino di accesso senza restrizioni all’esercizio all’aperto durante il giorno, a meno che le attività programmate non richiedano la loro presenza nel reparto.

Il numero di infermieri era ridotto in entrambe le strutture, il che ha avuto un impatto negativo su vari aspetti del loro funzionamento, in particolare sull’incapacità del personale di intervenire in tutti gli episodi di violenza tra pazienti, sulla mancanza di accesso all’esercizio all’aperto, sul coinvolgimento dei pazienti nell’assistenza ad altri pazienti e sull’uso frequente di mezzi di contenzione.

Per quanto riguarda le garanzie, il ricovero involontario dei pazienti nell’ospedale Flór Ferenc era, in linea di principio, conforme alle disposizioni di legge pertinenti. Tuttavia, presso l’ospedale Gróf Tisza István, i pazienti formalmente volontari venivano abitualmente ricoverati in reparti chiusi, da cui non potevano uscire di propria volontà se il personale riteneva che la loro condizione richiedesse il ricovero ospedaliero. Il CPT ritiene che questi pazienti fossero di fatto privati della libertà, senza beneficiare delle garanzie legali previste per l’ammissione involontaria in una struttura psichiatrica e della revisione periodica della stessa.

Le autorità ungheresi dovrebbero adottare misure per garantire che, se la fornitura di cure in ospedale a un paziente volontario che desidera lasciare la struttura psichiatrica è considerata necessaria, venga pienamente applicata la procedura di ricovero involontario prevista dalla legislazione pertinente.

La visita ha anche offerto l’opportunità di discutere con le autorità ungheresi su alcune questioni relative all’immigrazione. A questo proposito, è deplorevole che non esista ancora una procedura legale che offra una protezione efficace contro i rimpatri forzati informali (pushbacks) e il refoulement, incluso il refoulement a catena.

