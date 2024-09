CONSIGLIO D’EUROPA – STRASBURGO * TRATTA MIGRANTI: BURIĆ, « APPELLO A RAFFORZARE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROTEGGENDO LE VITTIME E RISPETTANDO I DIRITTI UMANI»

11.40 - martedì 10 settembre 2024

Il Consiglio d’Europa chiede di rafforzare la cooperazione internazionale contro il traffico di migranti.

La seconda Conferenza internazionale sul traffico di migranti, organizzata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo, ha invitato i suoi 46 Stati membri a esplorare tutte le strade per rafforzare la cooperazione internazionale.

Nel suo discorso di apertura, la Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha sottolineato che “il traffico di migranti dovrebbe appartenere al passato dell’Europa, non al suo futuro – e insieme è ciò a cui dovremmo aspirare” e ha ricordato che “i leader europei sono impegnati a intensificare gli sforzi per promuovere e migliorare la cooperazione internazionale, continuando a proteggere le vittime e a rispettare i diritti umani dei migranti e dei rifugiati”.

Il commissario per i diritti umani Michael O’Flaherty ha dichiarato: “Gli sforzi per armonizzare la legislazione e rafforzare la cooperazione internazionale sul traffico di migranti saranno efficaci solo se rispetteranno i diritti umani delle persone coinvolte nel traffico di migranti, saranno vittime di tratta, garantiranno l’accesso all’asilo, forniranno percorsi sicuri e legali” verso l’Europa e rispettare i diritti degli attori umanitari e dei difensori dei diritti umani.

La conferenza si è tenuta sotto gli auspici del Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) e dell’Ufficio del rappresentante speciale del Segretario generale per la migrazione e i rifugiati. Il presidente del CDPC Fritz Zeder ha osservato che “le convenzioni del Consiglio d’Europa sulla cooperazione internazionale in materia penale, in particolare quelle relative all’assistenza giudiziaria reciproca e all’estradizione, possono aiutare a facilitare il perseguimento dei trafficanti e delle reti criminali transnazionali. Queste convenzioni, aperte ai paesi terzi, rafforzano la cooperazione globale fornendo strumenti pratici per la collaborazione tra le autorità giudiziarie e di polizia e possono svolgere un ruolo vitale nella lotta al traffico di migranti”.

Questo evento fa seguito al vertice di Reykjavik del 2023, durante il quale i capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa hanno riaffermato “la necessità di combattere la tratta e il traffico di migranti” e si sono impegnati a “intensificare gli sforzi per promuovere e migliorare la cooperazione internazionale a questo riguardo.

A seguito del vertice, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha incaricato il CDPC di preparare un rapporto, da finalizzare entro la fine dell’anno, valutando la necessità e la fattibilità di un possibile strumento di lotta contro il traffico di migranti. I partecipanti sono stati informati sullo stato di avanzamento del rapporto e sulle diverse opzioni che gli Stati membri possono prendere in considerazione per combattere il traffico di migranti.

Le Conseil de l’Europe appelle à renforcer la coopération internationale contre le trafic de migrants

Strasbourg, 10.09.2024 – La 2e Conférence internationale sur le trafic de migrants, organisée par le Conseil de l’Europe à Strasbourg, a appelé ses 46 États membres à explorer toutes les voies pour renforcer la coopération internationale.

Dans son discours d’ouverture, la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a souligné que « le trafic de migrants devrait appartenir au passé de l’Europe, et non à son avenir – et, ensemble, c’est ce que nous devrions viser » et a rappelé que « les dirigeants européens se sont engagés à intensifier les efforts pour favoriser et améliorer la coopération internationale, tout en continuant à protéger les victimes et à respecter les droits de l’homme des migrants et des réfugiés ».

Le Commissaire aux droits de l’homme, Michael O’Flaherty a déclaré que « Les efforts visant à harmoniser la législation et à renforcer la coopération internationale en matière de trafic de migrants ne seront efficaces que s’ils respectent les droits humains des personnes faisant l’objet d’un trafic, garantissent l’accès à l’asile, offrent des voies d’accès sûres et légales vers l’Europe et respectent les droits des acteurs humanitaires et des défenseurs des droits humains ».

La conférence s’est tenue sous les auspices du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et du Bureau du Représentant spécial de la Secrétaire générale sur les migrations et les réfugiés. Le président du CDPC, Fritz Zeder, a fait remarquer que « les conventions du Conseil de l’Europe sur la coopération internationale en matière pénale, notamment celles qui traitent de l’entraide judiciaire et de l’extradition, peuvent contribuer à faciliter la poursuite des passeurs et des réseaux criminels transnationaux. Ces conventions, qui sont ouvertes aux pays tiers, renforcent la coopération mondiale en fournissant des outils pratiques pour la collaboration entre les autorités judiciaires et les services répressifs et peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le trafic de migrants ».

Cet événement fait suite au Sommet de Reykjavik 2023, au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont réaffirmé « la nécessité de lutter contre la traite et le trafic de migrants » et se sont engagés à « intensifier les efforts pour favoriser et améliorer la coopération internationale à cet égard ».

À la suite du sommet, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a chargé le CDPC de préparer un rapport, à finaliser d’ici la fin de l’année, évaluant la nécessité et la faisabilité d’un éventuel instrument de lutte contre le trafic de migrants. Les participants ont été informés de l’état d’avancement du rapport et des différentes options que les États membres peuvent envisager pour lutter contre le trafic de migrants.