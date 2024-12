CONSIGLIO D’EUROPA * RIUNIONE COMITATO MINISTRI: «ATTUAZIONE SENTENZE CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO»

12.04 - martedì 3 dicembre 2024

CONSIGLIO D’EUROPA * TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

/// Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sta tenendo la sua riunione trimestrale per supervisionare l’esecuzione delle sentenze e delle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo dal 3 al 5 dicembre. I casi proposti per un esame dettagliato riguardano Albania, Armenia, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Malta, la Repubblica di Moldova, la Macedonia del Nord, Polonia, Romania, la Federazione Russa, la Turchia e l’Ucraina. Le decisioni adottate dal Comitato dei Ministri durante la riunione di questa settimana saranno pubblicate sul sito web del Consiglio d’Europa venerdì 6 dicembre. Ai sensi dell’Articolo 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono vincolanti per gli Stati coinvolti. Il Comitato dei Ministri supervisiona l’esecuzione delle sentenze sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali, dai ricorrenti, dalle organizzazioni della società civile, dalle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (NHRIs) e da altre parti interessate. Nota: A seguito della sua esclusione dal Consiglio d’Europa il 16 marzo 2022, la Federazione Russa ha cessato di essere una Parte Contraente della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo il 16 settembre 2022. Come indicato nella sua Risoluzione del 23 marzo 2022, il Comitato dei Ministri continuerà a supervisionare l’esecuzione delle sentenze e degli accordi amichevoli riguardanti la Federazione Russa, che è tenuta a attuarli.

Implementing European Court of Human Rights judgments. The Council of Europe’s Committee of Ministers is holding its quarterly meeting to oversee the execution of judgments and decisions from the European Court of Human Rights in Strasbourg from 3 to 5 December.

Cases proposed for detailed examination concern Albania, Armenia, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Malta, the Republic of Moldova, North Macedonia, Poland, Romania, the Russian Federation, Türkiye and Ukraine.

Decisions taken by the Committee of Ministers during this week’s meeting will be published on the Council of Europe website on Friday 6 December.

Under Article 46 of the European Convention on Human Rights, judgments from the European Court of Human Rights are binding on the states concerned.

The Committee of Ministers oversees the execution of judgments on the basis of information provided by national authorities, applicants, civil society organisations, National Human Rights Institutions (NHRIs) and other interested parties.

Note

Following its exclusion from the Council of Europe on 16 March 2022, the Russian Federation ceased to be a High Contracting Party to the European Convention on Human Rights on 16 September 2022.

As stated in its Resolution of 23 March 2022, the Committee of Ministers will continue to supervise the execution of the judgments and friendly settlements concerned and the Russian Federation is required to implement them.