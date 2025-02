CONSIGLIO D’EUROPA * GUERRA: SEGRETARIO GENERALE BERSET, «LA LOTTA PER L’UCRAINA È UNA BATTAGLIA PER LA GIUSTIZIA»

14.49 - venerdì 21 febbraio 2025

Rapporto sulla risposta del Consiglio d’Europa alla guerra della Russia contro l’Ucraina: il Segretario generale sottolinea che la lotta per l’Ucraina è una lotta per la giustizia.

Con l’avvicinarsi del 24 febbraio 2025, giorno in cui ricorre il terzo anniversario della massiccia aggressione della Russia contro l’Ucraina, il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, ha pubblicato un rapporto che presenta le azioni intraprese dall’Organizzazione fin dal primo giorno della guerra per aiutare l’Ucraina, uno dei suoi Stati membri.

“Ogni giorno di guerra in più provoca la perdita di vite umane, i bambini vengono privati ​​del loro futuro, la distruzione si diffonde e i fondamenti stessi del diritto internazionale e dell’ordine basato sulle regole vengono attaccati”, ha affermato il Segretario generale nel suo rapporto. “La lotta per l’Ucraina è una lotta per la giustizia, per la ripresa e per il diritto del popolo ucraino a plasmare il proprio destino.»

Alain Berset ha sottolineato che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono “il fondamento delle nostre società” e che questi valori continueranno a guidare l’azione del Consiglio d’Europa in Ucraina.

Il rapporto si concentra sugli elementi chiave della risposta del Consiglio d’Europa, tra cui l’esclusione della Federazione Russa dall’Organizzazione nel marzo 2022, l’adozione e l’attuazione del piano d’azione 2023-2026 per sostenere la resilienza, la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina, l’impegno per ritenere la Russia responsabile della sua guerra di aggressione illegale e il sostegno ai bambini ucraini, sia in patria che altrove in Europa.

Rapport sur la réponse du Conseil de l’Europe à la guerre de la Russie contre l’Ukraine : le Secrétaire Général souligne que le combat pour l’Ukraine est un combat pour la justice.

Strasbourg, 21.02.2025 – À l’approche du 24 février 2025, qui marquera le troisième anniversaire du déclenchement, par la Russie, de son agression massive contre l’Ukraine, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a rendu public un rapport qui présente l’action menée par l’Organisation depuis le premier jour de la guerre pour aider l’Ukraine, l’un de ses États membres.

« Chaque jour de guerre supplémentaire, ce sont des vies qui sont perdues, des enfants qui sont privés d’avenir, des destructions qui s’étendent et les fondements mêmes du droit international et de l’ordre régi par des règles qui sont attaqués », affirme le Secrétaire Général dans son rapport. « Le combat pour l’Ukraine est un combat pour la justice, pour la relance et pour le droit du peuple ukrainien à façonner son propre destin. »

Alain Berset souligne que la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit forment « le socle de nos sociétés » et que ces valeurs continueront à guider l’action du Conseil de l’Europe en Ukraine.

Le rapport se concentre sur les éléments clés de la réponse du Conseil de l’Europe, notamment l’exclusion de la Fédération de Russie de l’Organisation en mars 2022, l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action 2023-2026 destiné à soutenir la résilience, la relance et la reconstruction de l’Ukraine, le travail visant à amener la Russie à assumer la responsabilité de sa guerre d’agression illégale, et l’aide aux enfants d’Ukraine, qu’ils soient dans leur pays ou ailleurs en Europe.