CONSIGLIO D’EUROPA E “CEB“ * PERSONE SENZA FISSA DIMORA: «IN EUROPA SONO 13 MILIONI, NECESSARIO TROVARE DELLE SOLUZIONI»

15.48 - lunedì 2 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CONSIGLIO D’EUROPA *

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

La crisi della senza dimora in Europa: il Consiglio d’Europa e la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa uniscono le forze per trovare soluzioni.

Oggi circa 1,3 milioni di persone sono senza fissa dimora in Europa. La crisi della senza dimora si sta aggravando a causa delle crescenti sfide economiche, della carenza di alloggi, dell’esclusione sociale, della migrazione e di altri problemi sistemici. Per affrontare queste preoccupazioni urgenti, responsabili politici, leader sociali, esperti e attori finanziari si uniranno a Strasburgo il 3 dicembre per trovare soluzioni basate sui diritti umani alla Conferenza “Affrontare la Senza Dimora attraverso l’Investimento Sociale”, co-organizzata dal Consiglio d’Europa e dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).

“La risposta del Consiglio d’Europa a questa sfida è necessariamente basata sui diritti umani: le persone senza dimora, specialmente quelle più vulnerabili, devono essere aiutate e non penalizzate. Devono essere comprese e non diventare vittime dell’indifferenza o, peggio, degli stereotipi.” Ha dichiarato Gianluca Esposito, Direttore Generale dei Diritti Umani e dello Stato di Diritto (CoE), prima della conferenza. “Il percorso da seguire comporta sforzi urgenti e coordinati a livello locale e internazionale per garantire che la senza dimora venga ridotta e infine eliminata, facendo dell’alloggio un diritto accessibile a tutti.”

Tomáš Boček, Vicegovernatore per i Paesi Target (CEB), ha sottolineato che “Il mandato sociale della CEB enfatizza l’alloggio sociale e a prezzi accessibili, incluso il trovare soluzioni di alloggio permanente per i senza dimora. Le operazioni della CEB hanno dimostrato che dare priorità a finanziamenti sostenibili e a lungo termine e adottare modelli di finanziamento appropriati è essenziale per il successo a lungo termine delle soluzioni basate sull’alloggio.”

La conferenza rappresenta un’importante e tempestiva opportunità per analizzare le tendenze attuali e identificare strategie abitative e investimenti sociali adeguati che possano fare una differenza duratura. Le autorità locali e le organizzazioni che lavorano con i senza dimora presenteranno pratiche modalità di azione, comprese le soluzioni basate sull’alloggio, che intendono l’alloggio come un diritto fondamentale. Questi approcci mirano a garantire l’accesso immediato a un alloggio stabile senza la necessità di essere ‘pronti per l’alloggio’, ovvero senza dover soddisfare determinati criteri prima di essere offerti un alloggio.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi delle esperienze degli attori che operano a livello di base in Francia, Germania e Slovacchia.

La CEB, che fornisce finanziamenti, assistenza tecnica e capacità di sviluppo ai promotori di progetti e intermediari finanziari in tutta Europa, ha appena pubblicato un Documento di Discussione che esamina le soluzioni finanziate in due paesi, Francia e Portogallo, aumentando la consapevolezza su come diversi attori nel settore possano facilitare l’attuazione dei progetti tramite un finanziamento adeguato.

Tra gli esperti e i responsabili politici che discuteranno del quadro politico e dell’approccio strategico ci sono Aurora Floridia, Relatrice della PACE sull’analisi e le linee guida per garantire il diritto all’abitazione e a un alloggio decoroso, Jimmy Moloney, Relatore del Congresso delle Autorità Locali e Regionali sull’Alloggio Sociale e Johannes Böhmer, Vicegovernatore per la Strategia di Sviluppo Sociale (CEB).

Le risposte alla senza dimora dovranno essere formulate e attuate dagli Stati e da altri attori in base agli standard e ai risultati del Consiglio d’Europa e della Carta Sociale Europea, che tutela il diritto all’abitazione e impone agli Stati di prevenire e gradualmente eliminare la senza dimora, alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani e alle raccomandazioni di altri organismi internazionali.

L’evento è supportato dall’Unione Europea attraverso l’InvestEU Advisory Hub.

La conferenza sarà trasmessa in diretta.

Informazioni sulla CEB

La Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) è una banca multilaterale di sviluppo con un mandato esclusivamente sociale da parte dei suoi 43 Stati membri. La CEB finanzia investimenti nei settori sociali, tra cui l’istruzione, la sanità e l’alloggio a prezzi accessibili, con un focus sulle esigenze delle persone vulnerabili. I mutuatari includono governi, autorità locali e regionali, banche pubbliche e private, organizzazioni non profit e altri. Come banca multilaterale con un rating creditizio tripla-A, la CEB si finanzia sui mercati internazionali dei capitali.

La CEB approva i progetti in base a criteri rigorosi di tipo sociale, ambientale e di governance, e fornisce assistenza tecnica. Inoltre, la CEB riceve fondi da donatori per integrare le proprie attività. Sebbene la CEB sia un’entità legalmente e finanziariamente separata dal Consiglio d’Europa, attraverso le sue operazioni, la Banca contribuisce a promuovere e rafforzare i principi e i valori del Consiglio d’Europa: diritti umani, democrazia e stato di diritto.

///

Europe’s homelessness crisis: Council of Europe and Council of Europe Development Bank join forces to find solutions

Strasbourg, 02.12.2024 – Today around 1.3 million people are homeless in Europe. As homelessness crisis is deepening due to increasing economic challenges, housing shortages, social exclusion, migration and other systemic issues. To address these pressing concern policymakers, social leaders, experts and financial actors will join forces in Strasbourg on 3 December to find Human rights-based solutions at the Conference “Addressing Homelessness through Social Investment”, co-organised by the Council of Europe and the Council of Europe Development Bank (CEB).

“The Council of Europe’s response to this challenge is necessarily a Human rights-based one: people facing homelessness, especially the most vulnerable, have to be helped and not penalised. Be understood and not become victims of indifference or, worse, stereotypes.” Director General of Human Rights and Rule of Law (CoE), Gianluca Esposito, stated ahead of the conference. “The path forward involves urgent, coordinated efforts at both local and international levels to ensure that homelessness is reduced and eventually eliminated, making housing a right accessible to all.”

Vice-Governor for Target Group Countries (CEB), Tomáš Boček, stressed that “CEB’s social mandate emphasises social and affordable housing, including finding permanent housing solutions for the homeless. CEB’s operations have shown that prioritising sustainable, long-term funding and adopting appropriate financing models is essential for the long-term success of housing-led solutions.”

The conference is an important and timely opportunity to analyse current trends and identify appropriate housing strategies and social investments that can make a lasting difference. Local authorities and organisations working with the homeless will present practical avenues for action, including housing-led solutions, which understand housing as a fundamental right. Such approaches aim to provide immediate access to stable housing without the requirement to become ‘housing ready’, meaning that they do not have to meet certain criteria before being offered housing.

Special emphasis will be placed on analysing the experiences of actors working at the grassroots level in France, Germany and the Slovak Republic.

The CEB, which provides financing, technical assistance and capacity building to project promoters and financial intermediaries across Europe, has just published a Discussion Paper looking at the financing-led solutions in two countries, France and Portugal, raising awareness about how different actors in the sector can facilitate project implementation through adequate financing.

Among the experts and policymakers who will discuss the political framework and strategic approach are Aurora Floridia, the PACE Rapporteur on Analysis and guidelines to guarantee the right to housing and to decent housing, Jimmy Moloney, the Congress of Local and Regional Authorities Rapporteur on Social Housing and Johannes Böhmer, Vice-Governor for Social Development Strategy (CEB).

Responses to homelessness will need to be formulated and implemented by states and other stakeholders based on standards and achievements of the Council of Europe and the European Social Charter that protects the right to housing and requires states to prevent and gradually eliminate homelessness, the jurisprudence of the European Court of Human Rights and recommendations of other international bodies.

This event is supported by the European Union under the InvestEU Advisory Hub.

The conference will be livestreamed

About the CEB

The Council of Europe Development Bank (CEB) is a multilateral development bank with an exclusively social mandate from its 43 member states. The CEB finances investment in social sectors, including education, health and affordable housing, with a focus on the needs of vulnerable people. Borrowers include governments, local and regional authorities, public and private banks, non-profit organisations and others. As a multilateral bank with a triple-A credit rating, the CEB funds itself on the international capital markets.

The CEB approves projects according to strict social, environmental and governance criteria, and provides technical assistance. In addition, the CEB receives funds from donors to complement its activities. While the CEB is a legally and financially separate entity from the Council of Europe, through its operations, the Bank contributes to promoting and strengthening the principles and values of the Council of Europe: human rights, democracy and the rule of law.