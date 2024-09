CONSIGLIO D’EUROPA * CRIMINI COMMESSI IN UCRAINA: «FIRMA DELLA CONVENZIONE, RIUNIONE A VILNIUS DEI MINISTRI GIUSTIZIA»

12.41 - lunedì 2 settembre 2024

Riunione a Vilnius dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa: dibattito sulla responsabilità per i crimini commessi in Ucraina e apertura alla firma della Convenzione AI

Strasburgo, 30.08.2024 – I ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa si incontreranno giovedì 5 settembre a Vilnius (Lituania), nel corso di una conferenza informale sul tema della responsabilità per i crimini internazionali commessi in Ucraina. Questa conferenza è organizzata nel quadro della presidenza lituana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Prima dell’incontro, sarà aperta alla firma la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

I ministri esamineranno come il Consiglio d’Europa e i suoi Stati membri possano rafforzare il loro sostegno al sistema giudiziario ucraino e contribuire a una risposta internazionale all’aggressione perpetrata dalla Federazione Russa e alle sue conseguenze.

Nella prima sessione, i partecipanti si concentreranno sul perseguimento degli autori di crimini internazionali e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in questi casi, prestando particolare attenzione alla raccolta e condivisione delle prove, alla cooperazione con le ONG nella raccolta delle prove e agli aspetti legali e pratici difficoltà legate ai processi in contumacia. Verrà inoltre discusso il contributo delle Convenzioni del Consiglio d’Europa nella lotta contro la criminalità, compresi i crimini internazionali fondamentali.

La seconda sessione sarà dedicata al possibile ruolo del Consiglio d’Europa nella creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina.

La conferenza sarà ospitata dal Ministro della Giustizia della Lituania, Ewelina Dobrowolska. Tra i partecipanti figurano, per il Consiglio d’Europa, il Segretario generale, Marija Pejčinović Burić, il Presidente dell’Assemblea parlamentare, Theodoros Rousopoulos, il Commissario per i diritti umani, Michael O’Flaherty, nonché il Commissario per la Giustizia della Comunità europea Unione, Didier Reynders.

In occasione dell’incontro dei Ministri della Giustizia, sarà inoltre organizzata una cerimonia di apertura alla firma della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto, il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in questo settore . La Convenzione mira a garantire che le attività svolte nell’ambito del ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale siano pienamente compatibili con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, incoraggiando nel contempo il progresso tecnologico e l’innovazione.

Réunion à Vilnius des ministres de la Justice du Conseil de l’Europe : débat sur la responsabilité pour les crimes commis en Ukraine et ouverture à la signature de la Convention sur l’IA

Strasbourg, 30.08.2024 – Les ministres de la Justice des États membres du Conseil de l’Europe se réuniront à Vilnius (Lituanie) le jeudi 5 septembre, lors d’une conférence informelle sur le thème de la responsabilité concernant les crimes internationaux commis en Ukraine. Cette conférence est organisée dans le cadre de la présidence lituanienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Avant la réunion, la Convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit sera ouverte à la signature.

Les ministres examineront comment le Conseil de l’Europe et ses États membres peuvent renforcer leur soutien au système judiciaire ukrainien et contribuer à apporter une réponse internationale à l’agression menée par la Fédération de Russie et à ses conséquences.

Lors de la première séance, les participant·es s’intéresseront à la poursuite des auteurs de crimes internationaux et à l’exécution des décisions judiciaires rendues dans ces affaires, en accordant une attention particulière à la collecte et à la mise en commun des preuves, à la coopération avec les ONG en matière de collecte de preuves, et aux difficultés juridiques et pratiques liées aux procès par contumace. La contribution des Conventions du Conseil de l’Europe dans la lutte contre le crime, y compris des crimes internationaux fondamentaux, sera également discutée.

La deuxième séance sera consacrée au rôle possible du Conseil de l’Europe dans la mise en place d’un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine.

La conférence sera accueillie par la ministre de la Justice de la Lituanie, Ewelina Dobrowolska. Parmi les participant·es figurent, pour le Conseil de l’Europe, la Secrétaire Générale, Marija Pejčinović Burić, le Président de l’Assemblée parlementaire, Theodoros Rousopoulos, le Commissaire aux droits de l’homme, Michael O’Flaherty, ainsi que le Commissaire à la justice de l’Union européenne, Didier Reynders.

À l’occasion de la réunion des ministres de la Justice sera aussi organisée une cérémonie pour l’ouverture à la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, premier traité international juridiquement contraignant dans ce domaine. La Convention vise à garantir que les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle sont pleinement compatibles avec les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, tout en encourageant le progrès technologique et l’innovation.

