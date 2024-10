CONSIGLIO DEI MINISTRI * RIUNIONE 29 OTTOBRE: «NORME EUROPEE SU TRASFERIMENTI FONDI E CRIPTO-ATTIVITÀ / STATI DI EMERGENZA»

20.23 - martedì 29 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 29 ottobre 2024, alle ore 16.32, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

٠٠٠٠٠

NORME EUROPEE SU TRASFERIMENTI DI FONDI E CRIPTO-ATTIVITÀ

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (decreto legislativo – esame preliminare).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

– si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;

– si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:

– l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;

– la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;

– si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;

– si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

٠٠٠٠٠

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i provvedimenti di seguito elencati con l’indicazione del tipo di atto e dei proponenti. I testi tengono conto dei pareri previsti dai rispettivi iter di approvazione.

1. Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo) (Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Ministro dell’economia e delle finanze)

2. Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall’organizzazione marittima internazionale (decreto legislativo) (Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

3. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (decreto legislativo) (Ministro della giustizia)

4. Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (decreto legislativo) (Ministro dell’economia e delle finanze)

5. Testo unico dei tributi erariali minori (decreto legislativo) (Ministro dell’economia e delle finanze)

6. Testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo) (Ministro dell’economia e delle finanze)

7. Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (decreto del Presidente della Repubblica) (Presidente del Consiglio dei ministri)

8. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) (Ministro dell’istruzione e del merito).

٠٠٠٠٠

POTERI SOSTITUTIVI

In data 18 giugno 2024, la Regione Toscana ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di nominare il generale dell’arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, attuale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa sulle discariche abusive, quale soggetto attuatore dell’intervento di “Completamento della caratterizzazione dei rifiuti presenti, progettazione di messa in sicurezza permanente (MISP)/bonifica ed esecuzione degli interventi”, previsto dalla misura PNRR M2C4, I3.4 sul sito orfano denominato “Ex cava Paterno”, nel Comune di Vaglia (FI). Pertanto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l’attribuzione al generale Vadalà, dell’incarico di soggetto attuatore dell’intervento in sostituzione del Comune di Vaglia, impossibilitato ad ottemperare per la sopraggiunta indisponibilità di personale che garantisca la corretta esecuzione del procedimento ed il rispetto dei tempi dettati dalla linea di finanziamento di euro 6.250.000.

٠٠٠٠٠

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

– la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle province di Bergamo e di Brescia. Per i primi interventi sono stati stanziati euro 4.700.000;

– la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati euro 15.000.000;

– la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa. Per i primi interventi sono stati stanziati euro 8.700.000;

– l’ulteriore stanziamento di euro 12.000.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini a partire dal 17 settembre 2024.

٠٠٠٠٠

INFORMATIVE

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto una informativa in merito all’andamento della spesa del “credito d’imposta per beni strumentali 4.0”, disciplinato dall’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

٠٠٠٠٠

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

– su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la proroga dell’incarico di Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, conferito al dott. Nicola Dell’Acqua con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023

– su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Inoltre, visto il parere di promovibilità espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Consiglio dei ministri è stato sentito in merito alla promozione a Presidenti di Sezione della stessa Corte dei Consiglieri Susanna Loi, Fernanda Fraioli, Antonio Nenna, Paolo Crea, Anna Bombino, Quirino Lorelli, Luisa D’Evoli, Domenico Guzzi, Francesco Uccello, Antonietta Bussi.

٠٠٠٠٠

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato nove leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:

1. la legge della Regione Abruzzo n. 14 del 30/08/2024, recante “Rendiconto generale per l’esercizio 2023 e modifica alla l.r.9/2000;

2. la legge della Regione Veneto n. 21 del 10/09/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” e successive modificazioni”;

3. la legge della Regione Veneto n. 22 del 10/09/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi““;

4. la legge della Regione Campania n. 14 del 12/09/2024, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 54.095,90. Delibera dell’Ufficio di Presidenza del 06 maggio 2024, n. 223”;

5. la legge della Regione Campania n. 15 del 12/09/2024, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Importo complessivo di euro 17.965,62. Delibera dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2024, n. 235”;

6. la legge della Regione Abruzzo n. 15 del 17/09/2024, recante “Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni”;

7. la legge della Regione Toscana n. 37 del 17/09/2024, recante “Disciplina del servizio fitosanitario regionale”;

8. la legge della Regione Umbria n. 14 del 19/09/2024, recante “Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria”;

9. la legge della Regione Umbria n. 15 del 19/09/2024, recante “Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche”.

٠٠٠٠٠

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.11.