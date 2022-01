CONSIGLIO COMUNALE TRENTO – PRESIDENTE PICCOLI * REPLICA A MERLER – GIULIANI – URBANI: « HO APPLICATO IL REGOLAMENTO CORRETTAMENTE, ECCO LE RAGIONI »

11:05 - 26/01/2022

Risposta del Presidente Piccoli in merito all’applicazione del regolamento.

Andrea Merler – Trento Unita

Bruna Giuliani – Lega Salvini

Giuseppe Urbani – FDI

Gentili Capigruppo,

ricevo la vostra lettera aperta per una presunta censura al diritto di intervento del Consigliere Urbani per fatto personale. Ribadisco in proposito quanto spiegato nella seduta di ieri del Consiglio Comunale.

L’art. 91 del Regolamento recita: “Costituisce fatto personale l’attacco alla propria condotta morale, politica, pubblica e privata o l’attribuzione di opinioni, di dichiarazioni o di fatti diversi o contrari rispetto a quelli effettivamente avvenuti ovvero l’addebito di dichiarazioni non espresse o di fatti non avvenuti. Chi domanda la parola per fatto personale precisa in cosa tale fatto si concreti”.

Il Consigliere Urbani ha dichiarato di voler intervenire perché il Sindaco gli aveva dato dell’ignorante avendo affermato che il Consigliere ignora l’esistenza della Consulta dei Giovani. Non è chi non veda che siamo fuori dell’applicazione dell’art. 91. Per parte mia dunque ho applicato il regolamento correttamente.

Sono ben lieto dunque di portare in Commissione capigruppo, come previsto dall’art. 38 dello Statuto Comunale, il tema dell’interpretazione dell’art. 91 del Regolamento, che non può essere utilizzato impropriamente nel campo della polemica politica.

Paolo Piccoli

Presidente del Consiglio Comunale di Trento