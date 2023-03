CONSIGLIERI PAT / COPPOLA – DEGASPERI – MARINI – MANICA – OLIVI * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO: « LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE PER I FONDI STATALI CONNESSI AL DISINQUINAMENTO AREA SLOI »

12.53 - martedì 7 marzo 2023

Invio la mia proposta di risoluzione alla comunicazione della Giunta n. 54 sull’impiego dei fondi statali connessi al disinquinamento dell’area SLOI interessata dal passaggio della circonvallazione ferroviaria di Trento. La proposta è stata sottoscritta dai colleghi Filippo Degasperi, Alex Marini, Alessio Manica, Alessandro Olivi. Discussa in mattinata in Consiglio Provinciale.

Bypass ferroviario di Trento

Premesso che:

sono previste analisi che dovrebbero rendere conto della situazione relativa al passaggio in Sinistra Adige del By Pass ferroviario di Trento sui terreni ex Sloi e Carbochimica da parte di Rfi, con l’apporto di Appa, giungendo a caratterizzare con indagini la portata dell’inquinamento sottostante i Sin;

queste opere dovrebbero essere contrassegnate dalla massima trasparenza e dalla necessaria accuratezza per quanto attiene una restituzione il più reale possibile dello stato dell’arte, andando a definire in profondità la portata degli inquinanti per l’intera tratta;

non è possibile iniziare il lavoro dei cantieri prima che siano resi noti i risultati delle indagini, che dovrebbero rispondere ai legittimi dubbi e scongiurare situazioni di grave pericolo per la città di Trento e per gli addetti ai lavori;

i sei sondaggi previsti non sono certamente sufficienti a definire la reale situazione e se ne rendono necessari molti di più per valutare la presenza di agenti inquinanti in concentrazione superiore ai limiti previsti dalla legge, stante anche il fatto che RFI non ha ancora provveduto a fare alcuna indagine;

è necessario agire in profondità con campioni significativi ogni quattro metri di scavo, arrivando a meno 21 metri dal piano di campagna con un sondaggio esplorativo che copra l’intero percorso ogni massimo 20 metri lineari.

Tutto ciò premesso

il Consiglio provinciale

impegna la Giunta provinciale a:

intervenire con RFI e col Comune di Trento affinché non si abbattano edifici prima di sapere se l’opera del By Pass ferroviario troverà effettivo compimento;

intervenire affinché non siano applicate sanzioni, come minacciato (300 euro per ogni giorno di ritardo), a coloro che, con fatica e dolore, stanno lasciando la propria casa o il posto di lavoro.

