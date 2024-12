CONSEIL DE L’EUROPE * LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL BERSET SE REND EN UKRAINE ET RÉAFFIRME LES PROCHAINES ÉTAPES DU SOUTIEN AU PAYS

19.13 - venerdì 6 dicembre 2024

Le Secrétaire Général Alain Berset se rend en Ukraine et réaffirme les prochaines étapes du soutien au pays.

Strasbourg, 06.12.2024 – Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a achevé une visite de trois jours en Ukraine (du 4 au 6 décembre), au cours de laquelle il a rencontré le Président Volodymyr Zelenskyy et examiné les prochaines étapes du soutien du Conseil de l’Europe à l’Ukraine. Il a également réaffirmé que le soutien à l’Ukraine demeurait la priorité absolue du Conseil de l’Europe après l’invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en février 2022.

Au cours de leur réunion constructive et détaillée, le Secrétaire Général a réaffirmé qu’il nommerait, au début de l’année prochaine, un Envoyé spécial pour les enfants d’Ukraine. Cet envoyé spécial coordonnera les mesures qui visent à garantir le respect des droits humains des enfants ukrainiens en Ukraine même et de ceux qui se trouvent actuellement dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

Le Secrétaire Général a également annoncé la création d’une Task Force au sein du Conseil de l’Europe pour coordonner toutes les activités de l’Organisation en faveur de l’Ukraine et pour collaborer avec les acteurs extérieurs sur les questions ukrainiennes.

Le président Zelenskyy s’est félicité de ces mesures particulières et du soutien du Conseil de l’Europe dans son ensemble. Il a également précisé que l’Ukraine attachait une grande importance au Registre des dommages institué par le Conseil de l’Europe et qu’elle comptait sur le soutien de l’Organisation pour la création d’une Commission d’indemnisation, prochaine étape vers la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation.

Le Secrétaire Général a convenu qu’il était temps de prendre des décisions sur cette étape cruciale et que l’expérience et l’expertise uniques du Conseil de l’Europe seraient à la disposition de l’Ukraine. Il en sera de même pour la création d’un Tribunal spécial sur le crime d’agression.

Toutes ces mesures visent à faire en sorte que les responsables des actes illégaux commis par la Russie à l’encontre de l’Ukraine répondent de leurs actes, sans quoi il ne saurait y avoir de paix durable.

Lors de ses rencontres bilatérales avec le Président Zelenskyy, le Premier ministre Shmyhal et d’autres interlocuteurs, le Secrétaire Général a également abordé l’ensemble des mesures prises par le Conseil de l’Europe en faveur de l’Ukraine, notamment les affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme et le Plan d’action de l’Organisation pour la résilience, la relance et la reconstruction, qui soutient l’Ukraine sur la voie d’un avenir libre, démocratique et européen.

Au cours de son séjour dans le pays, le Secrétaire Général a visité les sites qui ont été le théâtre d’événements importants de la guerre d’agression en cours. Il a notamment visité l’hôpital national pour enfants Okhmatdyt, où il a pu constater par lui-même les dégâts causés par une attaque de missiles russes en juillet de cette année. Il s’est également rendu à Yahidne, où il a visité le sous-sol de l’école où plus de 300 Ukrainiens ont été piégés par les forces russes pendant plusieurs semaines entre mars et avril 2022. Un certain nombre de personnes y ont trouvé la mort, dont plusieurs ont été tuées par des soldats russes.

« Voir ces lieux et observer les visages des personnes qui ont souffert directement est une expérience profondément émouvante. Notre soutien indéfectible à l’Ukraine tient à notre détermination à mettre fin à cette guerre injuste et illégale et à faire en sorte que les responsables rendent des comptes », a déclaré le Secrétaire Général.

À l’occasion de sa visite en Ukraine, le Secrétaire Général s’est également entretenu avec Ruslan Stefanchuk, président de la Verkhovna Rada ; Yevhen Perebyinos, vice-ministre des Affaires étrangères ; Olha Stefanishyna, Vice-Première ministre en charge de l’Intégration européenne et euro-atlantique de l’Ukraine et ministre de la Justice ; Matviy Bidnyi, ministre de la Jeunesse et des Sports ; Oksana Zholnovych, ministre de la Politique sociale ; Oleksiy Khomenko, procureur général par intérim ; et Dmytro Lubinets, commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien.

Note aux rédactions

Le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine du Conseil de l’Europe a démarré ses activités en 2023. En octobre 2024, plus de 10 000 demandes d’indemnisation pour des dommages ou des destructions de logements avaient été déposées auprès du registre. L’Ukraine compte quatre affaires interétatiques pendantes contre la Russie, dont une introduite conjointement avec les Pays-Bas, et environ 7 400 requêtes individuelles sont pendantes devant la Cour.