CONSEIL DE L’EUROPE * «1000E JOUR DE LA GUERRE D’AGRESSION DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, DÉCLARATION DU COMITÉ DES MINISTRES»

1000e jour de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine : déclaration du Comité des Ministres. Strasbourg, 19.11.2024 – A l’occasion du 1000e jour de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la déclaration suivante :

« Depuis 1000 jours, la Russie mène une guerre d’agression contre l’Ukraine en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l’Europe.

Depuis 1000 jours, le peuple ukrainien endure d’immenses souffrances ; des milliers d’enfants ukrainiens ont été déportés illégalement, des milliers de civils innocents ont été tués ou blessés, et des millions d’autres ont été contraints de fuir leur domicile, étant temporairement déplacés en Ukraine et à la recherche d’un refuge en Europe.

Depuis 1000 jours, nous sommes admiratifs de la résilience et du courage dont fait preuve le peuple ukrainien dans la défense de son pays et au profit de toutes celles et ceux qui croient aux valeurs de la démocratie, des droits humains et de l’État de droit.

Depuis 1000 jours, nous, au Conseil de l’Europe, avons apporté un soutien multiforme à l’Ukraine pour l’aider à faire face aux conséquences dramatiques de la guerre d’agression de la Russie.

Aujourd’hui, nous restons déterminés à soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté, la démocratie, la souveraineté et l’intégrité territoriale à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et nous continuerons à travailler avec nos partenaires internationaux pour assurer la reconstruction et le redressement du pays ainsi que pour tenir la Russie responsable de ses crimes et pour garantir une paix juste et durable en Ukraine. »

1000th day of the Russian war of aggression against Ukraine: declaration by the Committee of Ministers- On the occasion of the 1000th day of the Russian war of aggression against Ukraine the Council of Europe’s Committee of Ministers has adopted the following declaration:

“For 1000 days, Russia has been pursuing a war of aggression against Ukraine in flagrant violation of international law, including the United Nations Charter and the Statute of the Council of Europe.

For 1000 days, the Ukrainian people have endured immense suffering; thousands of Ukrainian children have been illegally deported, thousands of innocent civilians have been killed or injured, and millions more have been forced to flee their homes, being temporarily displaced in Ukraine and seeking shelter across Europe.

For 1000 days, we have been inspired by the resilience and courage shown by the Ukrainian people in defence of their country and for all those who believe in the values of democracy, human rights and the rule of law.

For 1000 days, we in the Council of Europe have been providing Ukraine with multifaceted support to help Ukraine cope with the dramatic consequences of Russia’s war of aggression.

Today, we remain committed to supporting Ukraine in its struggle for freedom, democracy, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognised borders and to continue working with our international partners to ensure the reconstruction and recovery of the country as well as to hold Russia accountable for its crimes and to ensure a just and lasting peace in Ukraine.”