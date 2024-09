CONFINTESA SANITÀ * AGGRESSIONI PERSONALE SANITARIO: AMATO E MINADEO, «AL MINISTRO SCHILLACI ESPOSTE LE NOSTRE PROPOSTE, PER LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA»

08.35 - domenica 22 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Aggressioni nei confronti del personale sanitario, il Ministro Schillaci convoca i sindacati. la nota di Alessio Minadeo (Confintesa Sanità). Il Ministero della Salute ha convocato un tavolo con le parti sociali sul tema della violenza nei confronti del personale sanitario, sulla scia dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato le regioni Puglia e Sardegna.

Alla presenza del Ministro Schillaci e del Capo di Gabinetto Mattei, per Confintesa hanno presenziato il Segretario Nazionale della Federazione Sanità Domenico Amato ed il suo Vice Alessio Minadeo, che hanno esposto la loro linea sindacale sull’argomento.

“Ci spiace notare come sia la parte istituzionale che alcune sigle sindacali – afferma Minadeo – siano focalizzate sul problema delle aggressioni in Pronto Soccorso, quasi dimenticando altre realtà molto colpite come SPDC, guardie mediche, servizi di emergenza territoriale e studi medici di base.”

“Ci riteniamo soddisfatti della linea ministeriale riguardo il versante repressivo – prosegue Minadeo – , ma riteniamo insufficienti quella dal lato preventivo del fenomeno: abbiamo esposto alcune delle nostre proposte per la soluzione del problema, che rappresenta una vera e propria emergenza sociale, e ci siamo resi disponibili a produrre, nei prossimi giorni, una relazione dettagliata contenente tutte le nostre proposte ed iniziative, che invieremo alla Segreteria del Capo di Gabinetto.”