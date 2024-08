CONFINDUSTRIA TRENTO * VETRI SPECIALI SPA: «LO STABILIMENTO DI PERGINE VALSUGANA CESSERÀ LE ATTIVITÀ IL 27/9/2024, I DIPENDENTI VERRANNO IMPIEGATI A GARDOLO»

15.55 - giovedì 29 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Vetri Speciali Spa, azienda leader nella produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande, comunica che lo stabilimento produttivo di Pergine Valsugana cesserà le proprie attività il 27 settembre 2024. A partire dal mese di ottobre i dipendenti attualmente in forza a Pergine verranno impiegati presso l’unità produttiva di Gardolo.

Vetri Speciali Spa desidera ringraziare tutti i dipendenti dello stabilimento di Pergine per la dedizione e professionalità dimostrata nel corso degli anni. L’azienda è impegnata a gestire questa transizione con il massimo rispetto per i lavoratori, assicurando lo spostamento delle maestranze nella piena osservanza delle normative in materia di lavoro. Ci sono stati e ci saranno vari incontri con la RSU e con i Sindacati Provinciali, come sempre in un’ottica di massima collaborazione per cercare, assieme, di trovare le migliori soluzioni per garantire la continuità occupazionale e retributiva dei dipendenti che saranno impiegati, come sappiamo, nello stabilimento di Gardolo.

I lavori del nuovo forno stanno giungendo al termine. Ci serviranno comunque circa due mesi, dopo la fermata, per trasferire parte delle macchine e attrezzature ancora utilizzabili da Pergine al nuovo impianto di Gardolo. Saremo pertanto pronti a partire con il nuovo forno agli inizi di dicembre 2024, ma, stante il momento particolare di contrazione che il mercato sta attraversando e che perdura ormai da un anno, potrebbe esserci la possibilità di far slittare all’inizio del 2025 la partenza del nuovo forno auspicando anche in una ripresa dei consumi. La decisione di concentrare la produzione a Gardolo è stata resa necessaria dalle sfide del mercato globale e dall’esigenza di migliorare l’efficienza operativa dell’azienda. Il sito di Gardolo è stato potenziato per accogliere le nuove attività produttive e per garantire la continuità del servizio ai clienti con lo stesso livello di qualità che contraddistingue Vetri Speciali Spa.