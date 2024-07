CONFINDUSTRIA – TRENTO * “VERSO IL LAVORO DI DOMANI”: «A ROVERETO IL CONVEGNO PER LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E VISIONI PER IL FUTURO»

09.52 - mercoledì 10 luglio 2024

A Rovereto l’evento “Verso il Lavoro di Domani: Innovazioni tecnologiche e Visioni per il Futuro” organizzato da Confindustria Trento in collaborazione con Umana Spa e SMACT Competence Center

Si è tenuto presso lo SMACT Competence Center a Rovereto l’evento “Verso il Lavoro di Domani: Innovazioni tecnologiche e Visioni per il Futuro”. Un momento di confronto dedicato alle aziende del Trentino per esplorare come le tecnologie emergenti stiano rivoluzionando i modelli lavorativi.

L’evento, organizzato da Confindustria Trento in collaborazione con Umana Spa e SMACT Competence Center, ha approfondito in particolare il ruolo dell’Intelligenza Artificiale e delle altre tecnologie abilitanti, analizzandone le applicazioni pratiche e i risvolti per il mondo delle imprese – dalle grandi realtà alle PMI -, delle professioni e dell’economia in generale.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Marsonet, Responsabile Area Lavoro e Welfare di Confindustria Trento, sul palco sono intervenuti diversi esperti del settore: Giorgio Satta, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, Roberto Ferrari, Senior Partner di ISMO, Claudia Sandei, Professore Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università di Padova, Filippo Valcanover dello Studio Legale Valcanover, Alessio Faccia, Assistant Professor presso la University of Birmingham, School of Business Dubai Campus, Alessandro Cimatti, Direttore del Digital Industry Center della Fondazione Bruno Kessler.

“Questo evento rappresenta un importante momento di confronto e condivisione per le aziende del territorio, finalizzato a comprendere come le tecnologie stiano rivoluzionando i modelli lavorativi e a prepararsi al cambiamento, cogliendo nuove opportunità”, ha dichiarato in conclusione Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana Spa. “Umana crede fermamente nell’importanza di accompagnare le imprese in questo percorso di trasformazione, supportandole nell’adozione di soluzioni innovative e nello sviluppo delle competenze necessarie per affrontare il lavoro di domani”.

L’incontro è stato moderato da Matteo Faggin, Direttore Generale di SMACT Competence Center.