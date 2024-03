CONFINDUSTRIA TRENTO * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: MANZANA, « ACCORDO CON DIPARTIMENTO INGEGNERIA, PER COMPRENDERE QUALI SOLUZIONI HANNO GIÀ IMPLEMENTATO »

12.41 - venerdì 22 marzo 2024

Intelligenza Artificiale: siglato l’accordo tra Confindustria Trento e il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento Aiutare le aziende a conoscere, comprendere e valutare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale a livello economico, organizzativo e sociale. Questo è l’obiettivo di Confindustria Trento e del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento che nei giorni scorsi, a Palazzo Stella, hanno siglato una convenzione nell’ambito della quale si impegnano a collaborare, ciascuna per le proprie dotazioni e competenze tecnico-scientifiche in materia di Intelligenza Artificiale, a creare un network di aziende ed enti di ricerca denominato Osservatorio “AI per l’Innovazione”. La finalità dell’Osservatorio è quella di rispondere al bisogno di condividere conoscenze, competenze ed esperienze riguardanti l’Intelligenza Artificiale nel contesto dell’innovazione dei processi organizzativi.

In molti settori economici, l’Intelligenza Artificiale ha un ruolo sempre più importante, con evidenti risvolti sociali e culturali. Le due parti, che hanno già un ruolo attivo e di rilievo nel settore, e che già collaborano su vari fronti favorendo il raccordo tra il mondo della produzione e il sistema della formazione e della ricerca universitaria, si impegnano a sviluppare iniziative di ricerca e formazione e favorire un continuo confronto diretto per consolidare un ecosistema di rilevanza internazionale.

“Grazie a questo accordo – spiega il direttore del DISI Paolo Giorgini – si vuole portare all’attenzione del mondo industriale trentino opportunità e sfide legate all’utilizzo dell’AI. Verranno organizzate iniziative di formazione e divulgazione su tematiche di AI, sulla gestione mirata dei dati e sulla necessità di infrastrutture di calcolo condivise per un’AI sostenibile. Considerando il valore del sistema territoriale trentino, si mira a sviluppare una visione complessiva che esalti le caratteristiche uniche del nostro territorio e incoraggi la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Il primo appuntamento sarà ad aprile con un primo seminario introduttivo dedicato all’Intelligenza Artificiale e alle sue potenzialità nel settore aziendale e industriale”.

“In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, comprendere e sfruttare l’Intelligenza Artificiale è diventata una priorità per le aziende. L’accordo – continua Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento – tra Confindustria Trento e il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento è un passo fondamentale per approfondire lo studio dell’Intelligenza Artificiale e per comprendere quali soluzioni hanno già implementato, ma soprattutto che dovrebbero implementare le imprese in questo ambito”.

A seguito della firma, prenderà avvio un ciclo di incontri sul tema. Il primo incontro, intitolato “Come innovare nell’era dell’AI?”, si terrà venerdì 5 aprile alle ore 16.00 presso Palazzo Stella.