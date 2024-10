CONFINDUSTRIA – TRENTINO * ASSEMBLEA RIVA DEL GARDA: PRESIDENTE DELLADIO, “UN’IMPRONTA 5.0 PER IL TERRITORIO”

20.08 - martedì 8 ottobre 2024

Industria per lo sviluppo: un’impronta 5.0 per il Trentino. In occasione dell’Assemblea Annuale, Confindustria Trento ha lanciato un manifesto di proposte concrete rivolte alle imprese e al territorio per un Trentino più attrattivo, inclusivo, equo e sostenibile. L’Assemblea ha inoltre eletto alla presidenza dell’Associazione Lorenzo Delladio, insieme alla sua squadra di Presidenza.

Un migliaio tra rappresentanti delle istituzioni e della società civile, imprenditori e manager associati hanno partecipato questa sera all’Assemblea annuale di Confindustria Trento, ospitata al Centro Congressi di Riva del Garda e aperta, nella parte pubblica, alla partecipazione degli stakeholder del territorio. Con loro, Confindustria Trento ha condiviso la propria visione per il futuro del Trentino e alcune proposte concrete per realizzarla.

Le proposte – dieci per le imprese, dieci per il territorio – sono contenute nel Manifesto “Industria per lo sviluppo”, quarto atto del progetto di lavoro condotto dall’Associazione grazie al sostegno del main parter Sparkasse nell’ambito del progetto “Duemilatrentino – Futuro Presente”. L’iniziativa, aperta oltre tre anni fa da uno studio sulla “Centralità dell’individuo e della qualità della vita”, focalizzato successivamente sui temi della “Transizione Sostenibile” a livello ambientale, economico e sociale era approdato lo scorso anno alle proposte per la creazione di una “Società Trentino 5.0”.

Ad aprire i lavori della parte pubblica l’indirizzo di saluto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy,Adolfo Urso. Successivamente Lorenzo Tavazzi, Senior Partner di TEHA Group, ha presentato gli esiti del lavoro di analisi degli scenari e di ascolto del territorio svolto dall’Associazione.

Il Presidente uscente Fausto Manzana ha poi tenuto la sua relazione finale, parlando di produttività e di orgoglio industriale, richiamando le sfide che attendono le imprese e il territorio. Per dirne alcune: la transizione ambientale, energetica e digitale, l’internazionalizzazione, le risorse umane e il welfare. E ha, naturalmente, offerto una overview degli output del progetto Duemilatrentino.

Successivamente è stato annunciato l’esito della votazione della nuova Governance: è stato dunque proclamato il nuovo Presidente dell’Associazione insieme alla sua squadra di presidenza. Lorenzo Delladio è il nuovo Presidente di Confindustria Trento, e sarà in carica per i prossimi quattro anni.

Vice Presidenti

Luca Arighi: Istruzione, formazione e politiche giovanili

Silvia Arlanch: Energia e fonti rinnovabili

Barbara Fedrizzi: internazionalizzazione e sviluppo dei mercati esteri

Marcello Lunelli: Esg e transizione ambientale

Alfredo Maglione: Transizione digitale e innovazione tecnologica

Past President

Fausto Manzana: Scienze della vita

Presidente Piccola Industria

Elio Pisoni: Società e sviluppo locale

Presidente Giovani Imprenditori:

Francesco Orefice: Nuova imprenditorialità e passaggio generazionale

Completano la squadra di Presidenza:

Sara Campedelli: Lavoro, welfare e parità di genere

Alessandro Lunelli: Finanza d’impresa e risorse pubbliche

Marco Giglioli: Edilizia industriale a emissioni zero

Luca Guadagnini: Valorizzazione delle aree montane

Marco Lorenz: Appalti e contratti pubblici

Stefano Pedot: Trasporti, viabilità e logistica

Enrico Zobele: Infrastrutture, grandi opere e olimpiadi

Rocco Cristofolini: Organizzazione e servizi per le imprese

I membri del Consiglio Generale:

Elena Andreolli, Azienda Consorziale Terme di Comano

Cristina Castellani, C.I.T. Castellani Inerti Trasporti Srl

Christian Dallago, Dalmec Spa

Antonella Erbisti, Win Sport Srl

Mauro Giacca, Giacca Costruzioni Elettriche Srl

Lia Grandi, Smartengineering Spa

Mariagrazia Odorizzi, E.L.L.P.A. Srl

Dario Piccinelli, Capi Group Srl

I Probiviri:

Donatella Bommassar

Fabrizio Borga

Enrico Giglioli

Benito Larentis

Guglielmo Giovanni Reina

Marilena Segnana

I Revisori Contabili:

Raffaella Ferrai (Presidente)

Flavia Gelmini

Paolo Bresciani

Lucia Avi (Supplente)

Maurizio Scozzi (Supplente)

L’Assemblea è dunque proseguita con un confronto tra Delladio e Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia autonoma di Trento. Il neopresidente ha affrontato temi come l’innovazione, la crescita delle imprese, l’internazionalizzazione e la sostenibilità.

Successivamente, intervistato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, ha preso la parola il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

L’Assemblea annuale di Confindustria Trento si era aperta come di consueto con la parte privata riservata ai soli associati. Era stato approvato il bilancio consuntivo 2023, illustrato dal direttore generale Roberto Busato e si era votata la revisione dello statuto e del regolamento di attuazione.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per le consuete premiazioni.

Dell’imprenditore “over 75” ancora oggi in attività: Pier Luigi Fedrizzi, I&S Informatica e Servizi Srl

Delle aziende iscritte da più di 50 anni:

BMC Metal Srl

Carpet Backing Spa

C.E.I.S. Trading Srl

Coster Tecnologie Speciali Spa

Endurance Adler Spa

Oxicolor Srl

L’Assemblea di Confindustria Trento si è svolta grazie al supporto del main partner Sparkasse e al contributo di ITAS Mutua, Umana Spa, Dorigoni, WTW, Vendor Srl Società Benefit, Centro Congressi Riva del Garda.

In allegato alcune foto. Altre immagini sono disponibili al sito: https://www.confindustria.tn.it/it/eventi/le-nostre-iniziative/assemblee/assemblea-2024/