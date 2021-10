CONFINDUSTRIA E COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « IL METAPROGETTO INTERPRETE DEL FUTURO DELLA CITTÀ, CONVEGNO IL 3/11/2021 AL CENTRO CONGRESSI INTERBRENNERO (16.30 – 18.30) »

Questo incontro costituisce la continuazione del convegno organizzato da Confindustria Trento il 18 giugno 2018, quando si posero le basi per lo sviluppo del Progetto Integrato.

A distanza di tre anni, il Comune di Trento ha presentato un progetto integrato, denominato “Metaprogetto”, che prevede la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, l’interramento della ferrovia storica nella tratta urbana, il tram di via Brennero, il Nordus e una serie di altre opere.

Per discutere dei metodi di lavoro utilizzati per l’impostazione e la realizzazione di progetti di grande rilevanza metteremo a confronto alcune importanti esperienze.

Per questo, abbiamo invitato diversi Gruppi di progettazione a raccontarci la loro esperienza per poter confrontare realtà simili e acquisire la fiducia che molte delle sfide lanciate per la Trento del futuro potranno essere vinte. Convegno «il Metaprogetto interprete del futuro della città», mercoledì 3 novembre 2021 dalle 16.30 alle 18.30 al Centro Congressi Interbrennero – Via Innsbruck 15, Trento. TRENTO:

Programma – orario accrediti ore 16.00

Saluti

ENRICO ZOBELE, Past President di Confindustria Trento

MARIO TONINA, Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento

ALESSANDRO ANDREATTA, già Sindaco del Comune di Trento

Illustrazione del metodo denominato Metaprogetto

EZIO FACCHIN, Assessore alla transizione ecologica, mobilità, partecipazione e beni comuni del Comune di Trento

Interverranno anche i componenti del Gruppo di lavoro del Progetto.

Esempi di rigenerazione urbana come strumento per riqualificare il territorio

• Il caso di Scalo Farini a Milano e di Piazza dei 500 a Roma: la progettazione integrata come volano per le politiche di sostenibilità.

SILVIA FURLAN, CEO Net Engineering Spa

• Il Tram Firenze: dall’idea alla realtà.

GIOVANNI MANTOVANI. Libero professionista esperto nel settore dei trasporti

• Analisi dell’equilibro economico del progetto “Areale Bolzano”.

ENRICO NIGRIS, Professore Università degli Studi Roma Tre

• Il Progetto di Porta Romana a Milano.

UMBERTO LEBRUTO, CEO FS Sistemi Urbani di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Conclusioni

FAUSTO MANZANA, Presidente di Confindustria Trento

FRANCO IANESELLI, Sindaco del Comune di Trento

La partecipazione al convegno è gratuita.

Sarà necessario essere in possesso di green pass.