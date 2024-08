CONFESERCENTI – TRENTINO * CAMERA COMMERCIO TRENTO: PAISSAN, «QUANTO ACCADUTO È FERITA PROFONDA NEI RAPPORTI TRA LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI»

15.58 - venerdì 9 agosto 2024

Sulla Camera di commercio di Trento, interviene Mauro Paissan, presidente di Confesercenti del Trentino: “Quanto accaduto rappresenta una ferita profonda nei rapporti tra le principali associazioni di categoria del Trentino. Auspichiamo si trovi nuovamente la via del dialogo e si ritorni ad un clima collaborativo nell’interesse dell’intera comunità”

“Innanzitutto, come già fatto in sede di consiglio camerale, rinnovo nuovamente i miei auguri di buon lavoro al nuovo presidente Andrea De Zordo ed alla nuova giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (e Turismo) di Trento; colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Presidente Gianni Bort, la giunta e tutto il consiglio camerale uscente per il lavoro fatto in questi anni al servizio dell’ente camerale e quindi della nostra comunità.

“Non posso però sottrarmi dal sottolineare come, a livello politico le modalità con cui si è arrivati a questo esito ed il risultato stesso nella composizione della nuova Giunta camerale rappresentino una ferita profonda nei rapporti tra le principali associazioni di categoria del Trentino”.

Quanto accaduto e sta accadendo, esce totalmente da un perimetro di buon senso ed equilibrio e mi lascia perplesso e fortemente preoccupato.

Se da un lato il processo è stato tecnicamente indiscutibilmente corretto e legittimo, dall’altro dobbiamo rilevare che la composizione della nuova Giunta non rappresenta in modo equo e trasversale le associazioni di categoria del nostro territorio. “Non è a mio avviso accettabile che vengano esclusi dall’esecutivo camerale Confesercenti del Trentino così come Confindustria Trento”.

Auspico che si trovi nuovamente la via del dialogo e si ritorni ad un clima collaborativo, come sempre stato in passato, fra le associazioni coinvolte in questa vicenda e le istituzioni, nell’interesse di tutte le imprese del nostro territorio e dell’intero sistema economico della Provincia Autonoma di Trento.

Siamo disponibili, come è sempre stato, ad un confronto serio e costruttivo per ricucire questo strappo nelle relazioni fra le nostre associazioni e dove necessario anche quelle di carattere personale, superando le incomprensioni che si sono create fra le parti.

Ci attendono sfide fondamentali per il futuro della nostra comunità e di tutto il Trentino; spero davvero che le si possano affrontare responsabilmente insieme, in modo determinato e coeso.

Mauro Paissan

Presidente Confesercenti del Trentino