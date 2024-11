CONFESERCENTI – TRENTINO * “BITM – LE GIORNATE DEL TURISMO MONTANO“: «PER ANALIZZARE I GRANDI CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ, A TRENTO DAL 12-15/11» (PDF PROGRAMMA)

17.19 - lunedì 11 novembre 2024

“La montagna come opportunità. Il turismo delle Terre Alte nell’epoca di grandi cambiamenti globali”. Questo il titolo della XXV edizione della BITM – LE GIORNATE DEL TURISMO MONTANO in programma al MUSE di Trento da martedì 12 a venerdì 15 novembre, con tante novità e una formula rinnovata. “L’edizione 2024 – dice il direttore scientifico Alessandro Franceschini – vuole analizzare e porre delle riflessioni sui grandi cambiamenti che stanno coinvolgendo tutti i segmenti economici della società, compreso quello turistico.

Tali mutamenti potranno riservare, per chi le saprà cogliere, anche alcune opportunità. I cambiamenti climatici, in particolare, modificheranno le abitudini con cui l’uomo abita e si sposta sul pianeta, rivelando delle potenzialità locali fino ad oggi poco valorizzate”. BITM si conferma un appuntamento strategico per definire le linee guida del prossimo turismo di montagna. Promossa da Confesercenti del Trentino, assieme alla Provincia autonoma di Trento, alla Camera di Commercio, ai Comuni di Trento e Rovereto, la manifestazione vedrà la partecipazione delle rappresentanze sociali, lavorative, economiche e di sviluppo del territorio, delle associazioni di categoria, di esperti e studiosi. BITM propone anche degli eventi paralleli. Quest’anno partner speciali saranno: Accademia d’Impresa, Mets – Museo Etnografico trentino San Michele, Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI MARTEDI 12 NOVEMBRE

Gli ospiti saranno invitati a confrontarsi dialetticamente attraverso stage e laboratori di approfondimento dalle 9.00 alle 12.30 con sessioni moderate dal direttore scientifico Alessandro Franceschini, dalla giornalista Linda Pisani, con la partecipazione di discussant speciali. Focus della prima giornata: “Il turismo di domani tra formazione, progetti, capacità di imparare a fare impresa”. In dialogo con i professionisti del futuro con la collaborazione delle scuole del territorio. La prospettiva degli studenti, i professionisti del domani, rappresenta un’occasione unica per esaminare il ruolo cruciale che il settore turistico svolge nel plasmare il nostro futuro. Attraverso approfondite sessioni, il convegno esplorerà le competenze necessarie agli operatori del turismo, focalizzandosi sulla preparazione alle sfide e opportunità emergenti.

Nel corso del dialogo aperto tra operatori di oggi e di domani, formatori e professionisti, saranno presentate e analizzate alcune buone pratiche con l’obiettivo di ridefinire il panorama turistico, evidenziando come la creatività e la sostenibilità siano elementi chiave. L’impresa settore turistico sarà al centro delle discussioni, con un focus sulla promozione di iniziative imprenditoriali che abbracciano la sostenibilità, l’inclusività e l’adattabilità. Attraverso questo convegno, la Bitm propone di tracciare una roadmap per un futuro turistico dinamico, etico e di successo, che ponga al centro la formazione, la scuola, il progetto e l’impresa.

Interventi

Massimo Bernardi | Direttore del MUSE – Museo delle Scienze del Trentino

Roberto Failoni | Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento

Elisabetta Bozzarelli | Vicesindaca del Comune di Trento

Patrizia De Luise | Presidente di Confesercenti Nazionale

Andrea De Zordo | Presidente della Camera di Commercio di Trento

Mauro Paissan | Presidente di Confesercenti del Trentino

Luciano Rizzi | Coordinatore delle Apt Trentine

Luca Zaglio | Direttore Generale di Melinda – La Trentina Apot Melinda Next Generation

Mauro Giacca | Presidente Calcio Trento. La dimensione turistica degli eventi sportivi

Monia Bonenti | Vicepresidente del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine. Il credito cooperativo a servizio del turismo

Il laboratorio delle idee: dalla scuola al territorio

Discussant Federica Buffa | Docente di economia e management turistico nell’Università di Trento

Con:

Denis Pasqualin | Presidente dell’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Terme Laghi Tesino e Valle dei Mocheni

Carla Costa | Direttrice dell’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo

Le scuole

Ospitalia Campus Alta Formazione di Roncegno| Classi I^ e II^ anno – Coordinatori dott. Lucio Muraro e Aldo Dalle Fratte

Liceo Antonio Rosmini di Trento | Classe V^ EA – Economico Sociale – Coordinatore prof. Pasquale Catalisano

Istituto Don Milani di Rovereto | Classi V^ A e V^B – Coordinatori prof.ssa Sara Bisoffi e prof. Gianluigi Carullo

MARTEDI 12 E MERCOLEDI 13 NOVEMBRE LE ESPERIENZE SENSORIALI A PALAZZO ROCCABRUNA

Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano le esperienze sensoriali “Gusto Trentino. Il piacere dei sapori”. Domani e mercoledì negli spazi storici di Palazzo Roccabruna si esploreranno e assaporeranno le eccellenze del Trentino grazie a un percorso verticale, coinvolgente ed emozionante, organizzato da Confesercenti del Trentino in collaborazione con Accademia d’ Impresa e Miscele d’Aria Factory. Protagonisti: il Trentodoc, il Pane Alpino, il Formaggio Trentino di Malga, il Miele di Alta Montagna Alpina, la Mela del Trentino, il Vino Santo Trentino. Le specialità enogastronomiche di montagna saranno raccontate e valorizzate anche attraverso l’appassionata testimonianza dei produttori (dalle 16.30 alle 17.30 o dalle 18.00 alle 19.00, iscrizione su bitm.it).

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE IN SINTESI

Si parte martedì 12 novembre con lo stage dedicato alla FORMAZIONE con la collaborazione attiva delle scuole del territorio; la sessione della prima giornata partirà dalla prospettiva degli studenti: i professionisti del domani. Mercoledì 13 novembre si terrà lo stage dedicato alla OPERATIVITÀ con la collaborazione attiva degli operatori turistici tra sfide e buone pratiche; saranno esaminati approcci strategici, soluzioni sostenibili e l’adozione di tecnologie avanzate. Giovedì 14 novembre spazio alla RETE: dialogo tra i professionisti della filiera turistica per nuove collaborazioni tra pubblico privato nella filiera turistica al fine di creare occasioni turistiche autentiche e sostenibili. Infine venerdì 15 novembre la sessione plenaria di CONFRONTO tra le categorie economiche. L’obiettivo è quello di favorire un dialogo costruttivo tra i numerosi soggetti del comparto al fine di sviluppare soluzioni collettive e sostenibili per il futuro del turismo.