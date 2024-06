CONFESERCENTI * ECONOMIA: ELLY SCHLEIN, «DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE, DOBBIAMO EVITARE LO SPOPOLAMENTO NELLE PERIFERIE» (VIDEO)

13.53 - lunedì 3 giugno 2024

Economia: la desertificazione commerciale al centro dell’incontro tra Confesercenti e la segretaria del PD Elly Schlein in vista delle elezioni europee. Nei primi tre mesi del 2024 sparite quasi 10mila attività commerciali, oltre 4 ogni ora. Di contro le consegne di acquisti on line supereranno quota 734 milioni nel 2024.

Le attività commerciali di vicinato sono in sofferenza, e i negozi continuano a chiudere. Secondo dati elaborati da Confesercenti, nei primi tre mesi del 2024 ne sono spariti quasi 10mila, al ritmo di oltre 4 negozi all’ora, mentre le consegne di acquisti eCommerce quest’anno supereranno quota 734 milioni, quasi 84mila l’ora. Uno ‘scambio’ tra vetrine e web che però non è alla pari per le economie del territorio, in particolare – visto che le grandi piattaforme internazionali pagano spesso le tasse in altri paesi – sul piano fiscale: la scomparsa dei negozi negli ultimi dieci anni ha infatti fatto perdere all’Italia oltre 5 miliardi di gettito fiscale. Sono stati questi i temi principali al centro dell’incontro di oggi con Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e capolista per le elezioni europee nelle circoscrizioni del Centro e delle Isole.

“Le imprese sul territorio – ha spiegato Patrizia De Luise, Presidente nazionale di Confesercenti – svolgono un ruolo cruciale non solo nell’economia, ma anche nel tessuto sociale: creano ricchezza e occupazione, permettono ai cittadini di accedere facilmente ai servizi e contribuiscono alle finanze locali attraverso il pagamento di tasse e imposte. In questo contesto, emerge dunque la necessità impellente di sviluppare una nuova politica europea che possa fornire strumenti adeguati e sostegno alle imprese del territorio, mirata a creare un ambiente più equo e competitivo, garantendo pari condizioni fiscali e il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza. La politica, nazionale ed europea, non può sottrarsi al dovere di garantire corretta e leale concorrenza e compensare gli enormi squilibri con interventi di sostegno a favore delle MPMI e specificamente delle imprese del terziario di mercato e del retail di prossimità, squilibri che continueranno nonostante la minimum tax del 2024″.

Le micro, piccole e medie imprese – le parole di Elly Schlein – sono il cuore pulsante dell’economia italiana e non solo. Parliamo di una realtà europea che molto spesso non ha visto la capacità di costruire misure e normative che cogliessero la differenza dimensionale come un elemento di valore a cui dare la giusta attenzione. Nelle aree interne, nelle aree montane stiamo vedendo un processo pericoloso di desertificazione. Lì si vede quell’elemento di presidio, non soltanto economico che già di per sé va difeso e sostenuto, ma un presidio sociale, ambientale e di sicurezza. Dobbiamo evitare questo spopolamento nelle periferie, nelle città e a maggior ragione nelle aree interne”.