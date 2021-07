CONFCOMMERCIO TRENTINO * #NOISIAMOTURISMO: « AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, DA DOMENICA 25 LUGLIO FINO ALLA FINE DI AGOSTO »

Sono cinque le associazioni aderenti a Confcommercio Trentino, oltre alla stessa capogruppo, le promotrici di una campagna mediatica di promozione e sostegno del turismo nella nostra provincia. Al centro, innanzitutto l’orgoglio di chi svolge una professione in questo settore, un lavoro che richiede sacrifici e molta passione, ma anche il ruolo che l’industria turistica svolge all’interno dell’economia trentina. Un ruolo che la pandemia, con le sue chiusure e le sue limitazioni, ha messo in luce in maniera incontrovertibile.

Noi siamo turismo. È questo il semplice slogan della campagna di comunicazione che inizierà domenica 25 luglio e si protrarrà fino alla fine di agosto. Committenti sono l’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino, l’Associazione ristoratori del Trentino, Unat – Unione albergatori, Fiavet – agenzie viaggi del Trentino, Faita Trentino, tutte aderenti a Confcommercio Trentino che patrocina l’iniziativa.

“Noi siamo turismo” ha il duplice significato di sottolineare dignità, orgoglio e responsabilità delle professioni del turismo nonché di ribadire che per l’economia trentina il settore turistico è essenziale. Sia direttamente che indirettamente con l’indotto che esso concorre ad alimentare. Focus della campagna sono due spot di circa un minuto che saranno in rotazione sulle tv locali, web tv e social network da domenica 24 luglio a fine agosto.

Nel primo il tema #noisiamoturismo è declinato sulle “azioni” di chi lavora nel turismo, nei piccoli gesti quotidiani che costituiscono l’elemento fondamentale, sul quale si basa l’intero sistema di ospitalità. I “piccoli gesti” di chi è a contatto ogni giorno con turisti e clienti e che sono decisivi per restituire l’immagine turistica del Trentino. L’altro spot è invece dedicato ai volti di chi fa turismo, imprenditori e collaboratori che rivendicano con orgoglio l’appartenenza ad un settore che richiede molta fatica, e sacrifici e, allo stesso tempo, passione e impegno. Ad accompagnare il motto #noisiamoturismo anche una frase di speranza: “Insieme, per non fermarsi più” che dà il senso di quanto siano stati sofferti i mesi del lockdown e delle limitazioni, e quanto sia grande la voglia di non tornare indietro.

Oltre agli spot tv la campagna si articola anche sulle principali radio locali, sulle testate online e sui social network, dove troveranno spazio interviste e dialoghi con alcuni dei protagonisti del turismo trentino, volti e voci di chi fa turismo nella nostra provincia.

«Dopo questi mesi difficilissimi – spiega il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort – che hanno colpito in maniera molto pesante il terziario e in particolare il turismo, abbiamo voluto dare un segnale di forte orgoglio e responsabilità sul senso ed il valore del lavoro nel turismo e dell’indotto che esso genera. Le associazioni che tradizionalmente si riferiscono a imprese “turistiche” – per quanto nella nostra provincia siano poche le realtà che in qualche modo non hanno un qualche collegamento con il movimento turistico – hanno ideato una campagna di comunicazione fatta dalle voci e dai volti degli imprenditori. Un modo molto efficace per comunicare il messaggio che il turismo è fatto da persone appassionate e competenti e che il loro lavoro contribuisce in maniera determinante alla formazione del Pil provinciale ed allo sviluppo sostenibile della nostra provincia».