CONFCOMMERCIO * GASOLIO: «AUMENTO ACCISE, DANNEGGEREBBERO AUTOTRASPORTO E ATTIVITÀ ECONOMICHE»

13.45 - mercoledì 9 ottobre 2024

Se fossero confermate le ipotesi allo studio del Governo sull’aumento delle accise sul gasolio, questo eventuale provvedimento danneggerebbe non solo il sistema dell’autotrasporto, ma peserebbe negativamente sul complesso delle attività economiche. Confcommercio auspica che si apra un tavolo di confronto con le categorie interessate, proprio per evitare incrementi della tassazione in un frangente di grave debolezza dei consumi delle famiglie. È davvero l’ultima cosa di cui c’è bisogno. Così Confcommercio in una nota.