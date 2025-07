CONFCOMMERCIO * DATI ISTAT 2025: «OCCUPAZIONE SOPRA 24 MILIONI, MA L’INCERTEZZA INTERNAZIONALE FRENA LA CRESCITA PIL»

13.27 - giovedì 31 luglio 2025

Seppure statisticamente poco significativo, l’incremento del numero di occupati a giugno conferma che l’economia italiana è ancora attraversata da importanti spunti di vivacità. D’altra parte, bisogna prendere atto che l’incertezza internazionale e un non brillante clima di fiducia interno non permettono, almeno per adesso, di trasformare i buoni fondamentali in soddisfacenti risultati di crescita, come la stima del PIL del secondo trimestre ha dolorosamente ricordato. L’occupazione, costantemente sopra i 24 milioni di lavoratori ormai da un anno, prosegue nel processo di sviluppo: dal primo semestre del 2021 al primo semestre del 2025 gli occupati sono aumentati di oltre 1,9 milioni di unità, grazie alle variazioni dei dipendenti permanenti a cui si sta associando, di recente, un positivo contributo degli autonomi.

Questi dati supportano le attese di un recupero della domanda delle famiglie nella seconda parte dell’anno, fenomeno che potrebbe essere agevolato dalla stabilizzazione dell’inflazione che si conferma anche a luglio su valori contenuti. La crescita registrata nel mese, di poco superiore alle nostre attese, oltre a risentire di alcuni andamenti stagionali riflette anche una dinamica meno favorevole per il comparto degli alimentari freschi, la cui riduzione è stata meno intensa rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Al netto di questi fattori le dinamiche di fondo dei prezzi si confermano contenute e non preludono a repentine accelerazioni nei prossimi mesi.

