CONFCOMMERCIO – ALTO GARDA E LEDRO * ASSEMBLEA: MIORELLI, «INNOVAZIONE E IDENTITÀ, LE CHIAVI PER IL FUTURO»

18.47 - giovedì 21 novembre 2024

Si è tenuta, presso la sede della sezione Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino, l’assemblea dell’Associazione Commercianti al Dettaglio dell’Alto Garda e Ledro che ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni locali e figure di rilievo del mondo economico e turistico. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per discutere dello stato del commercio nel territorio e delle iniziative in corso per supportare uno dei pilastri fondamentali dell’economia locale.

Il Presidente dell’Associazione, Claudio Miorelli, ha aperto i lavori con un intervento introduttivo che ha offerto una panoramica aggiornata sulle imprese del commercio nei sette Comuni dell’Alto Garda e Ledro. «Abbiamo voluto fornire una fotografia completa del nostro territorio – ha spiegato Miorelli – mettendo in evidenza dati significativi, come l’utilizzo dei metri quadrati commerciali, la suddivisione delle categorie merceologiche e il contributo dei nostri associati. Questo quadro non solo aiuta a comprendere la situazione attuale, ma serve anche da base per pianificare strategie future volte a sostenere e valorizzare il nostro settore».

Il tema della serata era “Il commercio, l’anima del turismo” per sottolineare il valore tutt’altro che marginale del comparto all’interno della destinazione turistica locale. Al 30 giugno 2024, gli occupati, i soci e i collaboratori del commercio locale sono aumentati del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo un totale di 2.784 persone. Il numero degli esercizi commerciali è rimasto quasi invariato, evidenziando una lieve decrescita che si attesta a 919 negozi nel 2023. Tuttavia, al 31 dicembre 2023, il peso percentuale dei negozi nei sette Comuni dell’Alto Garda e Ledro ha raggiunto il 17,5% rispetto al totale provinciale, registrando una crescita costante negli ultimi anni. Un dato significativo è l’occupazione dei metri commerciali disponibili, che sul territorio considerato raggiunge i due terzi del totale, 104.541 mq su 146.820 disponibili. Un segnale – spiega Miorelli – che evidenzia la necessità di lavorare sull’esistente prima di concedere nuove edificazioni.

Convenzioni per i parcheggi nei centri di Riva del Garda e Arco

Uno dei temi centrali dell’assemblea è stato quello della mobilità urbana e del supporto al commercio locale tramite una nuova convenzione per i parcheggi nei centri storici di Riva del Garda e Arco. «Abbiamo lavorato intensamente con le amministrazioni comunali per creare condizioni favorevoli al commercio, specialmente durante i mesi invernali – ha dichiarato Miorelli –. La convenzione prevede due ore di parcheggio a soli 0,50 € per i clienti che acquistano nei negozi del centro storico. È un’iniziativa semplice ma di grande impatto, pensata per incentivare gli acquisti e rendere più accessibili i nostri centri».

Il Sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni: «Questo tipo di progetti dimostra come lavorando insieme si possano trovare soluzioni concrete per supportare il commercio e migliorare la vivibilità dei nostri centri storici».

A Riva del Garda, i parcheggi interrati con barriere consentiranno di usufruire immediatamente dello sconto grazie a un ticket fornito dai commercianti, mentre ad Arco, dove i parcheggi sono gestiti tramite parcometri, si utilizzerà l’app MoneyGo per garantire un beneficio economico alla sosta successiva.

Durante l’assemblea, il Sindaco Santi ha annunciato un’importante novità: «Dai primi mesi del 2025 sarà operativo il nuovo parcheggio della Baltera, gratuito tutto l’anno e collegato al centro storico tramite due bus navetta gratuiti.

Questo intervento vuole favorire la mobilità sostenibile e offrire una valida alternativa a residenti, turisti e lavoratori». Anche ad Arco sono in corso lavori strategici per migliorare la fruibilità del centro. L’Assessore Gabriele Andreasi ha spiegato: «Stiamo intervenendo sul parcheggio ex Carmellini per garantire una maggiore accessibilità in futuro, evitando però che i cantieri interferiscano con i mercatini di Natale e la stagione turistica».

Il ruolo della formazione e della promozione turistica. I voucher per clienti

Tra gli ospiti dell’assemblea, il Senatore Ivo Tarolli, Presidente dell’Università Popolare Trentina, ha offerto una riflessione profonda sul ruolo della formazione: «La grande sfida che ci troviamo ad affrontare oggi è quella di formare giovani capaci di agire nel mondo del lavoro con competenze pratiche e mirate. In questo contesto, iniziative come il ‘Talent Commerciale’ dimostrano quanto sia importante investire sulla formazione per garantire un futuro al settore del commercio».

Una riflessione condivisa anche dal presidente provinciale dell’Associazione commercianti al dettaglio e vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino Massimo Piffer: «In un mondo in rapida trasformazione, il commercio è il presidio del territorio e un punto di riferimento per le nostre comunità. È essenziale lavorare insieme, come associazione e come istituzioni, per valorizzare questo settore strategico e garantire il suo futuro».

Il legame tra commercio e turismo è stato ribadito dal Direttore dell’APT, Oskar Schwazer: «Dai questionari che somministriamo ai turisti emerge chiaramente che lo shopping è una delle tre motivazioni principali che li porta a scegliere il nostro territorio. Questo dato conferma che i negozi non sono solo luoghi di acquisto, ma veri e propri presidi di identità culturale». Schwazer ha poi annunciato con Miorelli un progetto per il 2025: «Stiamo lavorando alla creazione di buoni shopping, spendibili nei negozi dell’Alto Garda e Ledro, per incentivare ulteriormente gli acquisti locali».

Un’attenzione speciale ai turisti mediorientali

Un intervento particolarmente apprezzato è stato quello del Prof. Eissa Farouq Wael dell’Università del Sacro Cuore di Milano, che ha offerto una prospettiva originale sui turisti provenienti dal Medioriente: «Questi ospiti non cercano di cambiare la nostra identità, ma sono affascinati dalle nostre unicità. Per loro, anche una giornata di pioggia può diventare un’occasione per scoprire le storie e le tradizioni dei nostri negozi, così come il clima temperato e il lago sono motivi di attrazione notevoli. Inoltre, il tipo di turista mediorientale è istruito, conosce molto bene l’Europa e l’Occidente per averci studiato o vissuto per anni».

Innovazione tecnologica e commercio locale

Il Segretario provinciale dei commercianti al dettaglio, Enrico Faes, ha presentato l’app Cipay/Benny come strumento per favorire il ritorno dei cittadini nei negozi del territorio. «La tecnologia può essere un alleato prezioso per il commercio, ma deve essere utilizzata con intelligenza per rispondere alle esigenze dei clienti e valorizzare il rapporto diretto con i commercianti».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai rappresentanti istituzionali intervenuti, tra cui il Vicesindaco di Nago Torbole Sara Balduzzi, l’Assessore al Commercio di Tenno Ilaria Bagozzi, l’Assessore al Commercio di Drena Sergio Bortolotti, i Presidenti dei Consorzi RivainCentro e Assocentro, Manuela Stein e Mattia Detoni, e la Vicepresidente della Sezione Rovereto e Vallagarina di Confcommercio, Giuliana Savoia. L’assemblea ha confermato quanto il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per sostenere il commercio locale, rafforzando il legame con la comunità e il territorio.