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COMUNE TRENTO – SINDACO FRANCO IANESELLI * RENDERING AREA “EX SIT”: « PHOTO-GALLERY” E RESTYLING PROGETTUALE, SIMULAZIONE VISTA DALL’ALTO »
COMUNE TRENTO – SINDACO FRANCO IANESELLI * RENDERING AREA “EX SIT”: « PHOTO-GALLERY” E RESTYLING PROGETTUALE, SIMULAZIONE VISTA DALL’ALTO »
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07.27 - giovedì 27 ottobre 2022
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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