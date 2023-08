COMUNE TRENTO * MANUTENZIONE LINEA FERROVIARIA BRENNERO: « MODIFICHE ALLA VIABILITÀ VICINO ALLA STAZIONE, DA LUNEDÌ 7 A VENERDÌ 11/8 »

11.39 - venerdì 4 agosto 2023

Manutenzione alla linea ferroviaria del Brennero. Modifiche alla viabilità vicino alla stazione. Sarà garantito un servizio sostitutivo con pullman per Bolzano e Bassano.

Da lunedì 7 fino a venerdì 11 agosto il tratto di linea ferroviaria che collega Trento e Bolzano sarà interessato da lavori di manutenzione che comporteranno la sospensione del transito dei treni sulla linea del Brennero e anche della Valsugana.

Al fine di limitare il disagio degli utenti è stato predisposto, da parte delle società ferroviarie in attività sulle due linee ferroviarie, un servizio sostitutivo con pullman in grado di mantenere i collegamenti tra le città di Trento, Bolzano e Bassano.

Si rende quindi necessario consentire l’arrivo dei pullman nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Trento così da agevolare le operazioni di trasferimento degli utenti dai pullman ai treni e viceversa e istituire al contempo alcuni provvedimenti viabilistici per assicurare la disponibilità di spazi idonei alla sosta per i pullman che effettuano il servizio sostitutivo.

Il piano viabilistico organizzato ha cercato di contemperare tutte le esigenze rappresentate dai vari operatori del trasporto su rotaia (Trenitalia, Italotreno, Trenord, DB ecc.), quelle correlate al trasporto pubblico urbano (Trentino trasporti), quelle dei taxi nonché quelle della viabilità ordinaria.

L’area interessata dai provvedimenti ricomprende le seguenti aree – via Segantini, via Dogana, piazza Dante, via Pozzo, via Romagnosi, via Aconcio, via Sanseverino – che vedranno le seguenti modifiche:

via Segantini

La corsia autobus di via Segantini a partire dal civico 18 e fino all’incrocio di via Romagnosi sarà riservata alla sosta breve dei pullman sostitutivi. Sulla stessa non sarà possibile né transitare né sostare a eccezione dei pullman. Il piazzale interno della Trento-Malé di via Segantini sarà riservato ai pullman di Trenord – DB (sia per la salita che per la discesa).

via Dogana

Gli spazi autobus di via Dogana saranno riservati alla sosta per consentire la discesa dei passeggeri che utilizzano i pullman in arrivo da Bolzano.

piazza Dante – stazione ferrovia

Le due corsie antistanti la stazione ferroviaria (spazi riservati ai taxi e disco orario) saranno riservate alla sosta operativa per consentire la salita dei passeggeri dei treni provenienti da sud e che proseguono verso nord utilizzando i pullman sostitutivi. Sulla stessa non sarà possibile né transitare né sostare, a eccezione dei pullman.

Rimane invariata la situazione del capolinea riservato agli autobus del servizio pubblico urbano di Trentino trasporti.

via Pozzo – stazione autocorriere

L’area antistante la stazione autocorriere sarà riservata esclusivamente ai taxi. Sulla stessa non sarà possibile né transitare né sostare a eccezione dei taxi e dei servizi di piazza.

I servizi sostitutivi relativi alla tratta ferroviaria da e per la Valsugana saranno effettuati all’interno della stazione autocorriere.

piazza Dante fronte Regione

Tutti gli stalli di parcheggio presenti nel tratto antistante il listone dei giardini di piazza Dante saranno riservati alla sosta tecnica dei mezzi del trasporto pubblico locale di Trentino trasporti e quindi soggetti a divieto di sosta con rimozione eccetto autorizzati.

Rimangono invariate le fermate di Trentino trasporti.

via Romagnosi

In via Romagnosi nel tratto compreso fra l’incrocio di via Vannetti e via Segantini:

 riduzione delle corsie: la corsia sud è riservata al transito del traffico ordinario.

 la corsia centrale viene riservata alla sosta dei mezzi di Trentino trasporti per le soste tecniche.

 la corsia nord rimane riservata al transito dei mezzi pubblici del trasporto locale e ai taxi.

 sulla stessa non sarà possibile né transitare né sostare a eccezione dei taxi e dei servizi di piazza.

 divieto di sosta con rimozione sugli ultimi tre stalli di sosta in prossimità dell’incrocio con via Segantini.

via Aconcio

Viene istituito il senso unico in via Aconcio in direzione di via Segantini per consentire il transito e le manovre ai pullman sostitutivi. È istituito il divieto di sosta nei due stalli posti all’incrocio con via Vannetti.

via Sanseverino

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli presenti in via Sanseverino (dall’incrocio con via Monte Baldo) per consentire la sosta dei pullman sostitutivi. Qualora gli stalli in via Sanseverino non fossero sufficienti si provvederà a ridurre da due a una corsia il tratto di via Jedin fra le due rotatorie, riservando quella interna alla sosta dei pullman.