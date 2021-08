COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * PROFUGHI AFGHANI: « L’ACCOGLIENZA E LO SMISTAMENTO È GESTITA DAL MINISTERO DELL’INTERNO, È TROPPO PRESTO PER ORGANIZZARE UNA RACCOLTA AIUTI »

Giungono all’amministrazione comunale numerose offerte di aiuto per i profughi afghani che saranno ospitati alla Base logistica addestrativa di via Ardaro. Si tratta sia di singoli cittadini, sia di associazioni, che si rendono disponibili a donare vestiario, giocattoli e quanto eventualmente necessario.

L’accoglienza e lo smistamento dei profughi, una novantina, è gestita dal Ministero dell’Interno. In questa fase all’amministrazione comunale non sono state fornite informazioni su eventuali necessità delle persone ospitate, e da quello che è stato possibile apprendere finora, risulta che a Riva del Garda rimarranno solo per un breve periodo, in particolare per trascorrere la quarantena, prima di essere accompagnate nelle destinazioni che saranno individuate.

Alla luce di tutto questo, risulta quindi troppo presto per organizzare una raccolta di aiuti, ma l’amministrazione è in attesa di ulteriori chiarimenti sulla situazione, e se necessario si attiverà tempestivamente per fornire supporto alla catena della solidarietà che già si è messa in moto.

Nel frattempo il sindaco e la Giunta municipale ringraziano i numerosi rivani che si sono resi disponibili ad aiutare i profughi, esprimendo loro il più sentito apprezzamento per l’ennesima dimostrazione di generosità e di impegno civico.