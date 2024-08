COMUNE DI TRENTO * VIABILITÀ: «RIAPERTA NEL POMERIGGIO DI OGGI LA CORSIA DI USCITA NUMERO 6 DELLA TANGENZIALE»

17.30 - lunedì 26 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Riaperta la corsia di uscita numero 6 della tangenziale. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto, è stata riaperta la corsia di uscita numero 6 che dalla tangenziale (direzione nord) porta alla rotatoria di via Druso (svincolo autostradale di Trento centro). L’apertura odierna è stata coordinata dal Comune di Trento con i competenti Servizi provinciali in considerazione dell’inizio dei lavori per l’attivazione della bretella di bypass sulla statale 12 in corrispondenza del ponte di Ravina prevista per domani 27 agosto.

I lavori, a cura del servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento, hanno portato all’allargamento della carreggiata stradale della bretella di uscita. L’intervento ha consentito di portare il tratto interessato da una a due corsie parallele di larghezza pari a 3,50 metri, aumentando la capacità di deflusso dei veicoli in immissione sulla rotatoria.

I lavori sono iniziati il 17 giugno, rimangono da completare l’asfaltatura finale e la segnaletica stradale definitiva.