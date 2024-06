COMUNE DI TRENTO * VIABILITÀ: «DAL 17 GIUGNO CHIUSA L’USCITA 6 DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE NORD, IL CANTIERE DURERÀ 60 GIORNI»

12.27 - giovedì 13 giugno 2024

Da lunedì chiusa l’uscita 6 della tangenziale in direzione nord, previsti rallentamenti. Il cantiere durerà 60 giorni circa e comporta modifiche alla viabilità. Lunedì prossimo, 17 giugno, inizieranno i lavori relativi al raddoppio delle corsie in uscita sulla rotatoria di via Berlino. Per effettuare l’intervento è necessario chiudere la bretella dell’uscita 6 per chi proviene da sud. I lavori prevedono anche l’ampliamento delle corsie nella parte nord della rotatoria di via Berlino. Il cantiere dovrebbe durare 60 giorni circa.

Questa chiusura comporta modifiche alla viabilità cittadina, in particolare il traffico proveniente da sud verso nord che deve entrare in città o proseguire verso Riva del Garda deve usare l’uscita 5 (Motorizzazione) se si tratta di autovetture (chi deve proseguire in direzione di Riva del Garda deve utilizzare via Brescia); se si tratta invece di traffico pesante c’è l’obbligo di proseguire diritto sulla tangenziale fino all’uscita 7 (via del commercio), con eccezione dei veicoli diretti per le prove tecniche presso la Motorizzazione che potranno utilizzare l’uscita 5 Piedicastello. Nessun limite per chi deve proseguire in direzione Nord.

Si raccomanda agli utenti di tenere conto del notevole impatto che tali provvedimenti avranno sulla viabilità cittadina e sulla tangenziale in termini di tempo di percorrenza. Tutte le modifiche verranno evidenziate idonea segnaletica, con comunicazioni sui pannelli a messaggio variabile (“Uscita 6 chiusa”) e con cartelli di obbligo di direzione posizionati dopo il Crz prima dell’imbocco dell’uscita 5, e prima e dopo la galleria di Piedicastello.

Le chiusure elencate porteranno probabilmente ad alcune criticità come un maggior carico di traffico su via Brescia, con rallentamenti in prossimità delle rotatorie di Piedicastello e San Lorenzo; rallentamenti sulla rotatoria di via Maccani, con maggior carico di traffico sui raccordi delle bretelle in entrata e uscita 7; rallentamenti in direzione via Maccani – corso Alpini e sul cavalcaferrovia di Nassiriya; rallentamenti sulla Statale 12 per chi proviene da nord in prossimità delle uscite 7, 6 e 6A; rallentamenti sulla rotatoria di via Berlino, ponte S. Giorgio e via Fontana. La Polizia locale garantirà durante le ore di punta del mattino e del pomeriggio il presidio della rotatoria di via Maccani, della rotatoria di Piedicastello, della rotatoria Ponte S. Lorenzo e di Nassiriya.