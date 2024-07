COMUNE DI TRENTO * “TRENTO APERTA: «CINEMA – PALLAVOLO – YOGA E ATTIVITÀ NELL’ORTO, UNA SETTIMANA RICCA DI EVENTI (8-11/7)»

12.12 - venerdì 5 luglio 2024

Cinema, pallavolo, yoga e attività nell’orto. Inizio settimana ricco di eventi con Trento Aperta. Proseguono gli incontri di Trento Aperta, la rassegna culturale che fa vivere la città con tanti eventi su tutto il territorio. Ecco gli appuntamenti in programma all’inizio della prossima settimana.

Orto aperto. Lunedì 8 e giovedì 11 tutti gli interessati potranno partecipare alle attività di cura dell’Orto aperto di via Medici. Grazie alla disponibilità dei cittadini attivi firmatari del patto “Orto Aperto 4.0”, in quei due giorni sarà infatti possibile conoscere lo spazio verde, visitarlo, aiutare nel lavoro e usufruire dei prodotti coltivati.

L’orto sarà visitabile durante il periodo estivo nelle giornate del lunedì e del giovedì dalle 18 alle 20. Per informazioni si può scrivere a progetto.ortoaperto@gmail.com.

Campo da pallavolo di Meano. Martedì 9 e mercoledì 10 dalle 19 alle 21 i cancelli del campo da pallavolo a Meano, vicino alla scuola De Carli, saranno aperti a chi volesse fare due palleggi in compagnia. Il martedì sarà la giornata dedicata agli under 16, mentre mercoledì agli over 17.

L’apertura e l’utilizzo del campetto da parte della comunità è il risultato del patto di collaborazione #Insiemealvolo, siglato tra il Comune e il gruppo informale di cittadini attivi “Amici del campetto di Meano”. Per informazioni vedere il profilo Instagram del patto @insiemealvolo.

Jam session. Martedì 9 luglio dalle 18.30 alle 22 al giardino Solženicyn (ex Santa Chiara) si potrà ascoltare della buona musica realizzata in una sessione di jam session. L’evento rientra nel patto di collaborazione “Un Parco di Collaborazione” siglato tra Comune, vari cittadini e associazioni del territorio con l’obiettivo di rendere questo polmone verde della città un luogo in cui chiunque possa sentirsi accolto. La partecipazione è gratuita e per maggiori informazioni chiamare 0461.884551.

Visita a Palazzo Thun. Palazzo Thun apre le proprie porte a chi, cittadino o turista, sia interessato a conoscerne la sua storia. Mercoledì 10 luglio alle 10, il presidente del Consiglio comunale accompagnerà i cittadini che si prenoteranno a visitare lo spazio Degasperi e le sale del Consiglio comunale. Gruppi e scuole potranno concordare visite dedicate. Si richiede la prenotazione chiamando il numero 0461.884918, scrivendo a ufficio.consigliocomunale@comune.trento.it oppure compilando il modulo online al link https://forms.gle/oLFetp5vonEu4kKz9.

Cerchio delle mamme. Mercoledì 10 dalle 10 alle 11.30 mamme e future mamme potranno ritrovarsi al Parco della Predara per parlare di parto e natalità con Valentina Lozza in collaborazione col nido Magicocastello. La partecipazione è libera e gratuita. L’appuntamento è realizzato nell’ambito del patto di collaborazione “Un Parco per San Martino”, siglato tra il Comune di Trento e numerosi soggetti con l’obiettivo di prendersi cura e valorizzare un luogo centrale e identitario per il quartiere di San Martino, il Parco della Predara.

Yoga in Orto. Mercoledì 10 dalle 19.30 alle 21, l’Orto Aperto di via Medici ospiterà una lezione di yoga. La partecipazione è gratuita, ma è gradita un’offerta libera. L’iniziativa è promossa dai cittadini attivi protagonisti del patto di collaborazione “Orto Aperto 4.0” e si ripete ogni mercoledì del mese di luglio alla stessa ora. Per iscriversi e avere maggiori informazioni chiamare i numeri 346.5873024 o 333.1247789.

Cinema in movimento. Mercoledì alle 21.30 nel piazzale del centro civico San Vigilio a Mattarello i cittadini potranno ritrovarsi per guardare insieme “Furiosa – A Mad Max saga”, il prossimo film della rassegna Cinema in movimento. L’opera racconta la storia di una bambina coi capelli rossi che vive nel giardino dell’Eden fino all’irruzione di barbari mascherati, che la strappano dalla sua mamma e dal suo paradiso per andare incontro a un destino di dominazione.

Il costo del biglietto è di 5 euro e l’acquisto può essere fatto direttamente in loco a partire da un’ora prima l’inizio della proiezione oppure online su www.trentinospettacoli.it . In caso di maltempo, la proiezione del film si terrà nel Teatro dell’Oratorio di Mattarello. Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 15 fino alle 24 sarà vietato il transito in via Poli nel piazzale del centro civico.

Per informazioni: info@trentinospettacoli.it e 0461.420788

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative che si svolgono in città, è possibile consultare il sito Trento Aperta www.trentoaperta.it , all’interno del quale è disponibile la programmazione degli eventi organizzati sul territorio In caso di tempo incerto, si raccomanda di consultare i canali social degli organizzatori per verificare eventuali aggiornamenti sullo svolgimento dell’evento.