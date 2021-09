COMUNE DI TRENTO * TRASPORTI: « SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2021, DAL 16 AL 22 SETTEMBRE TANTE LE INIZIATIVE »

Settimana europea della mobilità 2021. Dal 16 al 22 settembre tante iniziative.

Ventesima edizione della campagna internazionale promossa dalla Commissione Ue volta a sensibilizzare i cittadini sull’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria e incoraggiarli a usare mezzi alternativi all’auto privata.

Il 2021 è un anno speciale per l’evento che ormai accomuna milioni di cittadini e migliaia di amministrazioni sulla strada verso una mobilità sempre più sostenibile: la Settimana Europea della Mobilità, infatti, festeggia i suoi primi 20 anni!

La prossima edizione della Settimana Europea della Mobilità è incentrata sulla sicurezza e sulla salubrità delle scelte di mobilità sostenibile. I cittadini europei sono incoraggiati a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e a mostrare considerazione per l’ambiente e la salute degli altri nella scelta tra le differenti modalità di trasporto.

La scelta dello slogan “Muoviti sostenibile…e in salute” rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di COVID-19 ed è anche un invito a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti. Le città e le amministrazioni locali hanno messo in campo risposte creative e senza precedenti alla pandemia e la Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le tendenze iniziate lo scorso anno, come l’aumento della mobilità attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni.

L’Amministrazione comunale aderisce all’edizione 2021 promuovendo queste attività:

• Caccia al tesoro “L’Avventura di Trent” – dal 3 settembre

• Giretto d’Italia – 16 settembre

• Tavola rotonda sul tema della mobilità urbana – 17 settembre

• Pedalata illuminata – 21 settembre

• A scuola senz’auto! – dal 16 al 22 settembre (iniziativa rivolta alle scuole primarie aderenti al progetto Bambini a Piedi Sicuri)

• Trento, storie di strada – dal 16 al 22 settembre (iniziativa riservata alle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria)

• Eco-orienteering, Tracce sostenibili – dal 16 al 22 settembre (iniziativa rivolta alle scuole primarie aderenti al progetto “Bambini a Piedi Sicuri”).