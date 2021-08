COMUNE DI TRENTO * SCUOLE: « LAVORI DI MANUTENZIONE, APPROVATI I PROGETTI PER PIGARELLI – ARGENTARIO – RAVINA »

Lavori di manutenzione nelle scuole. Approvati i progetti per Pigarelli, Argentario e Ravina.

La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare di alcuni lavori di manutenzione di istituti scolastici, che verranno curati dal servizio Gestione fabbricati.

Il primo intervento riguarda la scuola primaria “F.lli Pigarelli” a Gardolo, dove verranno sostituiti i serramenti metallici, che presentano un semplice vetrocamera montato sulla parte metallica con cerniere ormai logorate dall’uso, con una notevole dispersione termica sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo, anche perché prive di tapparelle ed elementi oscuranti nella parte esterna.

I nuovi serramenti in alluminio saranno dotati di vetrata di sicurezza con triplo vetro, con gas argon basso emissivo e vetro selettivo.

La posa dei nuovi serramenti sarà arretrata di una decina di centimetri rispetto alla posizione attuale per poter inserire dei frangisole in alluminio che consentono di arrestare il calore trasmesso dai raggi solari all’esterno dell’involucro edilizio diminuendo così il calore che viene trasmesso internamente alle aule per una miglior vivibilità dei luoghi scolastici nel periodo primaverile e autunnale.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 600mila euro.

Nella scuola media Argentario sono stati invece rilevate nell’impianto di ventilazione e nelle unità di trattamento aria diverse criticità, legate all’uso prolungato, le macchine sono state installate a metà degli anni ‘80, che ne rendono opportuna una revisione completa con la sostituzione e il rifacimento di molte parti.

Le zone interessate dagli impianti di ventilazione meccanica controllata sono il piano interrato con la mensa, l’auditorium, le zone di servizio di piscina e palestra, oltre agli spazi di collegamento mentre ai piani superiori e le aree di passaggio come l’atrio e i corridoi.

Poiché il passaggio degli impianti avviene principalmente nei controsoffitti dove si accavallano altri impianti come quello elettrico, di emergenza e di rilevazione incendi, frutto di diversi interventi e sistemazioni che si sono succeduti negli anni, è necessario un parziale smantellamento e rifacimento anche degli impianti elettrici e di illuminazione delle zone di intervento, sostituendo gli esistenti con corpi illuminanti a basso consumo con tecnologia a led.

L’importo totale a copertura del progetto è pari a 950mila euro.

L’ultimo progetto prevede la riqualificazione energetica dell’intero edificio della scuola elementare di Ravina, con sostituzione di tutti i serramenti esterni e l’installazione di un cappotto termico isolante.

Nell’ottica del risparmio energetico il nuovo involucro, con ottime prestazioni termiche, contribuirà al miglioramento del comfort interno degli ambienti scolastici e alla sicurezza dell’immobile.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 1.200.000 milioni di euro.