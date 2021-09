COMUNE DI TRENTO * PALAZZI APERTI 2021: « UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE I GIOIELLI ARTISTICI ED ARCHITTENONICI MENO CONOSCIUTI, VISITE GUIDATE IL 18-19 E 25-26 SETTEMBRE »

Alla scoperta delle torri di Trento. Visite guidate nei fine settimana del 18-19 e 25-26 settembre

Palazzi aperti, giunta quest’anno alla 17a edizione, è una manifestazione culturale promossa e coordinata dal Comune di Trento per offrire al pubblico l’opportunità di visitare luoghi e monumenti solitamente inaccessibili, alla scoperta di insoliti e suggestivi percorsi della città e di tutto il territorio provinciale.

Quest’anno l’iniziativa si svolge negli ultimi due fine settimana di settembre e vede la partecipazione di circa 60 Comuni sparsi in tutte le Comunità di Valle della provincia.

A Trento verranno proposte delle visite guidate alle torri della città, normalmente non aperte al pubblico, che si svolgeranno in più turni nelle giornate di programmazione della manifestazione:

• Torre Mirana, accessibile anche al pubblico con disabilità motorie, tranne l’ultimo piano (sala della Torre)

• Torre della Tromba

• Torre Civica (con la collaborazione del Museo Diocesano Tridentino)

• Torre Vanga e piano terra di Torre Verde (con la collaborazione della Fondazione Museo Storico, della Soprintendenza per i beni culturali e dell’Associazione nazionale Alpini), con un percorso teatralizzato adatto anche ai più piccoli

• Torre Granda del Castello del Buonconsiglio, che a differenza delle altre sarà visitabile solo sabato 18 e domenica 19 settembre.

I posti disponibili sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione presso l’Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (per Torre Mirana, Vanga/Verde e Tromba, n. telefono 0461 216000), il Museo Diocesano (per Torre Civica, n. telefono 0461 234419, chiuso il martedì) e Castello del Buonconsiglio (per Torre Granda, n. telefono 0461 492811 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Il costo della visita guidata è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i minorenni, per partecipare è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19.

Il calendario completo dell’iniziativa, per Trento e tutti i Comuni partecipanti, è disponibile su www.palazziaperti.it