COMUNE DI TRENTO * MERCATINO DI NATALE 2021: « SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SUPERVISIONE DELLA PIAZZA E IL CONTEGGIO DELLE PERSONE, GREEN PASS E BRACCIALETTI COLORATI OGNI GIORNO DIVERSI »

Il profumo è quello del legno, di montagna, di cannella e di vin brûlé, del grande abete di Natale in Piazza Duomo addobbato a festa, il gusto del Trento Doc. I colori quelli delle casette del mercatino, del presepe in Piazza d’Arogno e Lodron. E poi ci sono naturalmente le luci calde che illuminano le vie, del centro e del Bondone, mettendo in risalto la bellezza della nostra città, vestita a festa. Suoni, canti della tradizione, voci allegre dei bambini.

È la festa del Natale che quest’anno ritorna, magica ed unica, per grandi e piccini. Una festa da vivere insieme, perché il Natale è il tempo dell’incontro e della vicinanza. L’anno scorso, a causa della pandemia, ci siamo adattati a una festa più intima, quest’anno la città si apre nuovamente ai visitatori, adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei giorni di festa.

Del resto il Natale è tempo di attesa, di speranza, di rinascita. Per la città e per ognuno di noi.

Sabato 20 novembre Trento si trasformerà ancora una volta nella città del Natale.

Alle 15 è in programma l’inaugurazione della Fattoria del Natale al quartiere Le Albere, alle 15.30 aprirà il Villaggio incantato di piazza S. Maria Maggiore, alle 16 Palazzo Roccabruna aprirà le porte a Bollicine su Trento, alle 17 si accenderanno le luci sulla città e sul grande albero posizionato in piazza Duomo, da qui accompagnati dalla Fanfara sezionale di Trento percorreremo la città verso piazza Battisti, per arrivare alle 18 in piazza Fiera dove partirà ufficialmente la 27a edizione del mercatino di Natale.

La città ritrova quindi il calore, le luci, i suoni e i profumi del periodo dell’anno che più di tutti richiama all’idea di ritrovarsi, di stare insieme.

Sarà la luce la grande protagonista dell’atmosfera natalizia della città. Grazie ad un progetto artistico di photomapping, ideato per l’occasione dal lighting show designer Mariano De Tassis, i tratti architettonici, la bellezza dei palazzi che si affacciano su piazza Duomo e lungo le vie del Giro al Sas cattureranno lo sguardo dei passanti anche dopo il crepuscolo, valorizzando il patrimonio storico culturale ed artistico. La magia dell’albero di Natale in piazza Duomo, illuminato con 30mila luci, sarà il fulcro del percorso. Originali luminarie, aeree e a terra, rappresentanti vari soggetti, vestiranno a festa vie e piazze del centro storico, il quartiere di Piedicastello, il Dos Trento e la piazzetta di Vason sul Monte Bondone.

In particolare una mongolfiera risplenderà nei giardini di piazza Dante, dove la ruota panoramica permetterà di ammirare, dai suoi 32 metri di altezza, un’incantevole prospettiva su Trento, e nel quartiere Le Albere le luminarie a forma di animali realizzate da Matteo Boato richiameranno la Fattoria del Natale allestita nel parco Fratelli Michelin, grazie alla collaborazione con Consorzio Trentino Iniziative .

L’invito a cittadini e turisti è di diventare protagonisti condividendo i selfie scattati vicino alle varie installazioni luminose con l’hashtag #illuminiAmoTrento.

Allestimenti verdi in piazza Lodron e via del Suffragio andranno a completare l’arredo luminoso del centro storico.

Natale è soprattutto la festa dei più piccoli, che anche quest’anno potranno visitare il Villaggio incantato allestito in piazza Santa Maria Maggiore dalla ditta Big Service utilizzando legno e materiale naturale. Otto casette ospiteranno, oltre al punto informativo, la dimora di Babbo Natale, l’ufficio postale, la sartoria, la stalla, la casa degli Elfi, il laboratorio di Babbo Natale e la fabbrica dei giocattoli. Durante i giorni feriali i bimbi potranno sbirciare dalle finestre quello che succede all’interno, descritto da una voce in sottofondo.

Previa prenotazione, nei fine settimana avranno la possibilità di entrare gratuitamente per osservare da vicino le varie ambientazioni e per partecipare a laboratori a tema.

La magia del villaggio sarà arricchita da un trenino per bimbi che percorrerà l’aiuola della piazza, da un chiosco che offrirà dolci, zucchero filato e pop corn.

Da qui partirà una carrozza, trainata da cavalli, per percorrere alcune vie della città in una magica atmosfera natalizia. Per scoprire la città non mancherà il tradizionale trenino, con partenza e capolinea davanti alla chiesa di San Pietro, che accompagnerà i bambini e le loro famiglie lungo le vie del centro storico illuminato a festa. Alcune corse serali nei fine settimana saranno accompagnate da una guida turistica che descriverà, in diretta, i palazzi illuminati dal photomapping che sfileranno davanti ai finestrini.

In occasione delle celebrazioni di Capodanno l’Orchestra regionale Haydn di Trento e Bolzano proporrà uno spettacolo musicale di video-lighting in piazza Duomo, a ridosso del countdown di fine anno.

I bambini apriranno lo spettacolo alle 23.35 con messaggi di auguri, seguirà una proiezione video sull’Inverno di Vivaldi ricomposto di Max Richter sulla Torre Civica con i musicisti dell’Orchestra Haydn, che darà poi il via all’immancabile conto alla rovescia verso il 2022.

Natale è anche tempo di ricordare e alimentare la nostra memoria collettiva. Nella piazza di Gardolo sarà riproposta la mostra Era dicembre, a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino, che l’anno scorso era stata ospitata in piazza cesare Battisti. Un’esposizione che ripropone gli eventi politici e sociali che hanno caratterizzato il mese di dicembre dal 1960 al 2000.

*

IL MERCATINO DI NATALE DI TRENTO, GREEN E SOLIDALE

Il Mercatino di Natale di Trento è amico dell’ambiente e attento all’ecosostenibilità.

In Piazza Fiera anche le casette del Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà.

Prodotti km0, energia pulita e stoviglie compostabili

Anche in questa edizione del Mercatino di Natale di Trento sono numerose le iniziative a favore del territorio, a cominciare proprio dalla valorizzazione dei prodotti a km0, criterio di selezione per le casette del Mercatino, sia per quanto riguarda i prodotti dell’artigianato locale, sia per le specialità enogastronomiche. In questo modo l’appuntamento con il Natale diventa l’occasione per far conoscere le piccole e grandi realtà locali e regionali e far apprezzare le eccellenze del territorio. Altra attenzione per l’ambiente è quella legata all’energia pulita. Il Mercatino di Natale di Trento strizza l’occhio all’ambiente anche attraverso l’utilizzo di energia elettrica interamente prodotta da fonte rinnovabile. Dolomiti Energia fornisce in tutta Italia energia prodotta dalle centrali idroelettriche del Gruppo sulle Dolomiti e offre energia pulita al 100%, con origine garantita dal Gestore dei Servizi Energetici. L’efficienza energetica si accompagna alla raccolta differenziata e all’utilizzo di stoviglie dotate del marchio C.I.C per ridurre al minimo il rifiuto residuo non riciclabile. Anche quest’anno, inoltre, shopper e brochure del Mercatino di Natale sono realizzate in carta eco-certificata (a marchio FCI) a basso impatto ambientale.

Al Mercatino di Natale con i treni storici

L’attenzione verso l’ambiente si traduce anche in mobilità sostenibile, valorizzando ad esempio l’uso del treno e del trasporto pubblico locale. I collegamenti ferroviari diretti da Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli sono infatti numerosi ed assicurano un viaggio comodo e veloce, mentre autobus e navette permettono di visitare agevolmente anche le zone più periferiche.

Per rendere ancora più suggestivo e originale il proprio viaggio, si può raggiungere il Mercatino di Natale di Trento a bordo di un treno storico speciale! Con comodi posti riservati, si vive un’esperienza d’altri tempi con locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60. Le partenze sono previste da Milano, Treviglio e Brescia domenica 5 e mercoledì 8 dicembre 2021, da Bergamo solo il 5 dicembre 2021 (www.ferrovieturistiche.it).

Infine per muoversi da una piazza all’altra, durante il Mercatino di Natale, si può utilizzare anche il simpatico trenino del Natale con numerose fermate dislocate negli angoli più suggestivi della città.

Volontariato e solidarietà, l’altro volto del Mercatino di Natale

*

AL MERCATINO DI NATALE DI TRENTO IN SICUREZZA

Sistema di videosorveglianza per la supervisione della piazza e il conteggio delle persone. Green pass e braccialetti colorati ogni giorno diversi.

Il divertimento, soprattutto in questa 27a edizione, va di pari passo con la salute, tra le priorità della Città di Trento e dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi che organizza il Mercatino di Natale di Trento. Per questo un’attenzione particolare va al rispetto delle normative sanitarie per regalare a tutti un’esperienza gioiosa e sicura.

Misure di sicurezza, distanziamento e videosorveglianza

Per la 27a edizione del Mercatino di Natale gli organizzatori hanno predisposto diverse misure per assicurare alti livelli di sicurezza (safety and security). Il primo passo è la riduzione del numero delle casette: dalle 93 dell’edizione 2019 alle 62 attuali. Si è voluto dare più spazio a ogni espositore e garantire così maggior distanziamento anche tra i visitatori del Mercatino.

Sia in piazza Fiera che in piazza Cesare Battisti, è presente una casetta info point che funge anche da punto regia in caso di emergenze. È garantita inoltre la presenza di addetti security e addetti al pronto intervento durante le ore di apertura al pubblico del Mercatino e di guardie notturne giurate negli orari di chiusura delle piazze. Sono state inoltre predisposte le vie di fuga e messe a punto le misure antiterrorismo con apposite barriere.

Entrambe le piazze sono dotate di un sistema di videosorveglianza interno a distanza e senza sistema di registrazione, per la supervisione, il controllo della piazza e la verifica della capienza in modo da prevenire situazioni di affollamento e assembramenti. In particolare, viene delimitato il perimetro di Piazza Fiera con ingresso e uscita diversificati e con personale addetto al controllo dei varchi di accesso.

*

TORNA LA MAGIA DEL MERCATINO DI NATALE DI TRENTO

Dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 torna il Mercatino di Natale di Trento, 62 casette con il meglio dell’artigianato alpino e delle specialità enogastronomiche locali.

Finalmente ritorna il tradizionale e tanto atteso Mercatino di Natale di Trento, giunto alla sua 27a edizione. Da sabato 20 novembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022, per ben 50 giorni il centro storico della città si illumina a festa, mentre Piazza Fiera e Piazza Battisti ospitano le 62 casette del Natale, di cui 3 dedicate al Volontariato e alla Solidarietà, mettendo in mostra il meglio dell’artigianato locale e delle specialità culinarie regionali.

Quest’anno più che mai il Mercatino di Natale di Trento mette al centro la sicurezza e lo fa riservando massima attenzione al rispetto di tutte le misure di safety and security e delle normative sanitarie in vigore per regalare a tutti un’esperienza gioiosa e sicura. Altra priorità del Mercatino di Natale di Trento è la sostenibilità. Dalla raccolta differenziata all’utilizzo di stoviglie dotate del marchio C.I.C (Consorzio italiano compostabili), dalle shopper e brochure del Mercatino in carta eco-certificata (a marchio FCI) a basso impatto ambientale, passando per l’uso di energia pulita al 100% fornita da Dolomiti Energia e prodotta dalle centrali idroelettriche del Gruppo sulle Dolomiti con origine garantita dal Gestore dei Servizi Energetici.

Artigianato alpino e decorazioni natalizie

Curiosare tra una casetta e l’altra consente di compiere un viaggio autentico ricco di tradizione e allo stesso tempo sorprendente e originale, alla scoperta del meglio dell’artigianato alpino. Ciondoli e pendenti decorati, palle di Natale dipinte a mano, presepi in miniatura, angeli e alberelli in legno, corone e addobbi, campanelle in ceramica e carillon, candele e lampade a olio, composizioni realizzate con stelle alpine di coltivazione propria, pressate ed essiccate, giochi intagliati nel legno, decorazioni per la casa e utensili da cucina della tradizione. E ancora articoli in pelle, pantofole in feltro, sciarpe, berretti e guanti in lana, gioielli artigianali, saponi ornamentali decorati a mano, prodotti a base di canapa made in Trentino, cosmesi naturale di alta qualità a base di arnica ed erbe locali, cuscini del benessere, lana di pecora, incensi, pot pourri destrutturato con bacche, bacelli, spezie, sabbia di quarzo, legni e frutti essiccati e aromatizzati da assemblare a seconda delle preferenze.

Tradizioni culinarie, specialità da assaggiare

La conoscenza del territorio passa anche per le tradizioni culinarie e i prodotti tipici che lo contraddistinguono. Al Mercatino di Natale di Trento sono moltissime le tipicità della cucina tradizionale regionale da assaggiare o da acquistare come dolce ricordo della vacanza.

Dal mondo dei salumi, con lucanica, salametto natalizio, speck, porchetta, lardo alle erbette, cotechini e zamponi, a quello dei formaggi con Trentingrana, Puzzone di Moena Dop, Vezzena del Trentino, Casolet e formaggi di capra. E poi Strudel di mele, Strauben, Zelten, treccia mochena, panettoni, biscotti, praline di cioccolato e specialità a base di miele, propoli, polline e pappa reale. Dalla teoria alla pratica… il passo è breve! Le casette diventano il luogo ideale per una sosta gourmet a base di tipicità trentine, piatti della tradizione spesso rivisitati in chiave moderna per diventare ottimi e originali street food. Dai canederli, realizzati in tante diverse versioni, agli Spätzle tirolesi, dai panini con lucanica e altri salumi ai bretzel salati con speck e formaggio, dal Tortel di patate all’Hamburger Trentino. Ad accompagnare il tutto: vin brulé, brulé di mela, vini trentini, birre artigianali, grappe aromatizzate, il tipico Bombardino caldo, Parampampoli e succhi di frutta per i più piccoli.

Ad accompagnare l’offerta enogastronomica di Trento torna anche quest’anno “Natale a Tavola”, iniziativa proposta per tutta la durata delle festività che coinvolge i ristoranti cittadini aderenti con proposte menù sfiziose e prelibate a base di prodotti tipici locali.

Mercatino, prodotti tipici, luci, divertimento, ma anche cultura! Trento vanta una storia millenaria, le cui testimonianze sono perfettamente custodite, epoca dopo epoca, nei tanti siti archeologici e nei musei che la città ospita. Dallo spazio archeologico sotterraneo della Tridentum romana, al Castello del Buonconsiglio, dalla Basilica paleocristiana al Museo Diocesano Tridentino, dal MUSE, Museo delle Scienze al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, passando per le Gallerie di Piedicastello, dove trova spazio la storia e la memoria. Nel periodo delle feste i musei e i siti culturali della città di Trento aprono le loro porte al pubblico con un’offerta culturale di prim’ordine arricchita da eventi, iniziative, mostre e laboratori rivolti a grandi e piccini.

La proposta natalizia di Trento è sostenuta in particolare da Dolomiti Energia e da Itas Assicurazioni, nell’anno dei 200 anni della più antica compagnia assicurativa d’Italia, che rinnovano la loro vicinanza alla città di Trento.

Il Mercatino di Natale di Trento si sviluppa sulle due piazze storiche della città: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022.

E’ aperto da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Sabato 18 dicembre e venerdì 31 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 22.00. Chiuso il giorno di Natale.

*

TRENTODOC: BOLLICINE SULLA CITTÀ

Al via la diciassettesima edizione. Sabato 20 novembre si inaugura a Palazzo Roccabruna la manifestazione dedicata alle bollicine di montagna. Quattro settimane di appuntamenti e degustazioni con oltre 80 etichette. Fino al 19 dicembre.

Nella cornice rinascimentale di Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca provinciale del Trentino, sabato 20 novembre prenderà il via la diciassettesima edizione di “Trentodoc: bollicine sulla città”, il tradizionale appuntamento con le bollicine di montagna. L’evento è organizzato dalla Camera di commercio di Trento, dall’Istituto Trento Doc, dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino con la partecipazione del Comune e dell’Apt di Trento e con il supporto del Consorzio tutela vini del Trentino. L’edizione 2021 della manifestazione, dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, vede la presenza di oltre 80 etichette di Trentodoc in rappresentanza delle case spumantistiche del territorio.

Dal 20 novembre al 19 dicembre da martedì a domenica (lunedì chiuso), l’Enoteca provinciale del Trentino sarà sede di un programma di iniziative con degustazioni e abbinamenti che si articoleranno su quattro settimane per consentire la massima partecipazione del pubblico compatibilmente con la capienza imposta dalle disposizioni anticovid.

Da Palazzo Roccabruna la manifestazione si irradierà in tutta la città e sul territorio grazie agli eventi enogastronomici di “Happy Trentodoc”, organizzati dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino in collaborazione con gli operatori della ristorazione e dell’accoglienza, e grazie alle proposte delle cantine associate all’Istituto Trento Doc che consentiranno a tutti gli appassionati di scoprire le bollicine là dove nascono (“Trentodoc in cantina”).

L’evento si arricchirà anche della presenza contemporanea della mostra fotografica “Valle dei Mocheni. Ricerche e percorsi visivi sulla valle incantata”, un itinerario attraverso gli scatti di Luca Chisté, Guido Benedetti, Francesco Franzoi e Michele Vettorazzi dedicati ad aspetti di interesse etnografico, naturalistico ed economico di un territorio che riserva ancora tante inaspettate sorprese.