COMUNE DI TRENTO * MARAMEO: « SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI AL TEATRO CAPOVOLTO, FIABE E LEGGENDE DELLE DOLOMITI – DOMENICA 25 LUGLIO »

Marameo – Spettacoli per bambini e ragazzi al Teatro Capovolto. Fiabe e leggende delle Dolomiti | domenica 25 luglio.

Continuano gli appuntamenti di Marameo, la rassegna di spettacoli per bambini e ragazzi al Teatro Capovolto di Piazza Cesare Battisti, nata dall’iniziativa del Comune di Trento. La stagione di eventi, che vede l’organizzazione della compagnia TeatroE in collaborazione con ariaTeatro, rientra nel progetto Trento Aperta – Aria nuova in città, un piano di rilancio culturale delle piazze e dei luoghi del capoluogo trentino dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia (www.trentoaperta.it).

Marameo consiste nella proposta di otto titoli di teatro ragazzi nelle sue diverse sfaccettature e con linguaggi artistici molto differenti. Gli appuntamenti, di cui ne rimangono sei, intratterranno il giovane pubblico nelle domeniche estive fino al 29 agosto.

Questa settimana sarà la volta di Fiabe e leggende delle Dolomiti, una produzione a cura di I burattini di Luciano Gottardi, con Luciano Gottardi e Nicola Dalla Valle. La rappresentazione, prevista per domenica 25 luglio alle 18.00, è consigliata ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Lo spettacolo mette in scena fiabe, leggende e racconti della tradizione dolomitica, tra cui I Giganti di Pitcevert, Il Fuso d’Oro, La Strega Casara, La Caora Barbantana, Lo Schratl e La Miniera di Valcava.

I pupazzi, realizzati in legno, sono mossi a vista dall’animatore che è anche il narratore delle storie.

… la piccola Orsola è cacciata dalla matrigna e si perde nel bosco… nella Val di Funes un gigante a tre teste insegna ai contadini a coltivare i campi… la volpe, tornando nella sua tana, vi trova dentro una capra che non se ne vuole andare… il Gasparo, un povero minatore, incontra in miniera un nano… e molte altre storie.

Come tutti gli appuntamenti previsti da Marameo, lo spettacolo Fiabe e leggende delle Dolomiti sarà preceduto alle ore 17.00 da un laboratorio ad accesso gratuito per tutti i bambini. A curare il workshop di domenica 25 luglio, dal titolo Origami per tutti, sarà l’APS Dismisura. Durante il laboratorio verranno spiegati 3 modelli di origami, partendo dai primi più facili fino a quelli più articolati. Il workshop è stato scelto per il legame fra le due arti: Gottardi forgia con le proprie mani tutti i suoi pupazzi, i bambini creeranno il proprio “pupazzo” attraverso gli origami.

Tutto il materiale e le informazioni sono reperibili su www.marameoteatro.blogspot.com

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione.

Per info e iscrizioni: – tel. 0461 235331 (lunedì e venerdì ore 10.00-17.00) o 0461 511332 (dal martedì al giovedì ore 17.00-20.00).

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro di Villazzano (LUN 10.00-17.00), la sede di EstroTeatro (via Venezia 1, Trento – LUN e VEN 10.00-17.00), la biglietteria del Teatro Comunale di Pergine (dal MAR al GIO 17.00-20.00), il Centro Servizi Culturali Santa Chiara (n.verde 800 013 952 – dal LUN al SAB 16.00-19.00) oppure il giorno dello spettacolo dalle 17.00 al Punto Info in Piazza Cesare Battisti a Trento.