COMUNE DI TRENTO * MARAMEO – IL GATTO CON GLI STIVAL: « APPUNTAMENTO AL TEATRO CAPOVOLTO DI PIAZZA CESARE BATTISTI, DOMENICA 29 AGOSTO ALLE 18.00 »

Marameo – Spettacoli per bambini e ragazzi al Teatro Capovolto. Il gatto con gli stivali, domenica 29 agosto.

Ultimo appuntamento di Marameo, la rassegna di spettacoli per bambini e ragazzi al Teatro Capovolto di Piazza Cesare Battisti, nata dall’iniziativa del Comune di Trento. La stagione di eventi, che vede l’organizzazione della compagnia TeatroE in collaborazione con ariaTeatro, rientra nel progetto Trento Aperta – Aria nuova in città, un piano di rilancio culturale delle piazze e dei luoghi del capoluogo trentino dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia (www.trentoaperta.it).

Marameo consiste nella proposta di otto titoli di teatro ragazzi nelle sue diverse sfaccettature e con linguaggi artistici molto differenti.

Quest’ultima settimana sarà la volta di Il gatto con gli stivali una produzione a cura della Bottega Buffa Circovacanti, con Laura Mirone, Veronica Zurlo e Veronica Risatti e le musiche originali di Adele Pardi. La rappresentazione, prevista per domenica 29 agosto alle 18.00 al Teatro Capovolto, è consigliata ai bambini dai 3 anni in su.

Lo spettacolo ripercorre le note vicende del gatto con gli stivali, affrontandoli con la tecnica della commedia dell’arte, tratto caratteristico della compagnia. La fiaba, narrata appunto alla maniera della commedia dell’arte, narra del povero garzone Costantino, che appena rimasto orfano di padre, resta infreddolito ed affamato con l’unica eredità lasciatagli, un gatto. Ma quel gatto parla e non è un gatto qualunque. Infatti come prima cosa chiede a Costantino di regalargli i suoi stivali. Il garzone, forse capendo o forse no, lo accontenta e donandogli gli stivali mette nelle zampe del gatto anche la sua fortuna (e non se ne pentirà).

Alle 17.00 lo spettacolo sarà preceduto dal consueto appuntamento con il laboratorio per bambini, questa volta a cura di Dismisura dal titolo La magia dei colori. Un laboratorio di disegno sfruttando colori, forbici e colla per creare il nostro personaggio preferito della storia portata in scena dalla Bottega Buffa Circovacanti. Durante lo spettacolo gli attori interagiranno con i bambini ed i loro disegni.

Tutto il materiale e le informazioni sono reperibili su www.marameoteatro.blogspot.com

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione.

Per info e iscrizioni: [email protected] – tel. 0461 235331 (lunedì e venerdì ore 10.00-17.00) o 0461 511332 (dal martedì al giovedì ore 17.00-20.00).

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro di Villazzano (LUN 10.00-17.00), la sede di EstroTeatro (via Venezia 1, Trento – LUN e VEN 10.00-17.00), la biglietteria del Teatro Comunale di Pergine (dal MAR al GIO 17.00-20.00), il Centro Servizi Culturali Santa Chiara (n.verde 800 013 952 – dal LUN al SAB 16.00-19.00) oppure il giorno dello spettacolo dalle 17.00 al Punto Info in Piazza Cesare Battisti a Trento.