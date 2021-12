COMUNE DI TRENTO * MALTEMPO: « NON HA COMPORTATO GROSSI DISAGI LA NEVICATA DI IERI, UTILIZZATI 39 MEZZI SPARGISALE E 45 “MINI-PALE” PER LA PULIZIA DEI MARCIAPIEDI »

11:22 - 9/12/2021

Nevicata di ieri, pochi i disagi. Non ha comportato grossi disagi la nevicata di ieri, seppur copiosa soprattutto in collina, una quindicina in media i centimetri caduti.

La macchina comunale che scatta sempre in caso di nevicata in città e nei sobborghi aveva iniziato a lavorare sin dalla mattina colla salatura. Poi è stata la volta dei mezzi: 78 dotati di lame, 39 spargisale, 45 “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi più 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero.

Già ieri sera quando ha smesso di nevicare intorno alle 23 la viabilità era sostanzialmente garantita. Nella notte si è già quindi potuto iniziare a sistemare i marciapiedi, le piste ciclabili e i posti auto, lavoro questo che continuerà anche oggi con particolare attenzione alle vie interessate sabato e domenica dalla fiera di S. Lucia (il centro storico allargato).

Stanotte e domani si procederà ad un’altra salatura di strade e marciapiedi ma poiché domani mattina sono previste temperature molto basse si raccomanda – soprattutto alla popolazione anziana – di stare attenti ad eventuali lastre di ghiaccio su marciapiedi e strade.